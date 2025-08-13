Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Sadece besin değil, şifa kaynağı! Uzmanı yararlarını tek tek anlattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Filiz Gebeşoğlu, anne sütü ve emzirmenin hem bebek hem de anne sağlığı üzerindeki hayati etkilerine dikkat çekti. Anne sütünün yalnızca bir besin olmadığını vurgulayan Gebeşoğlu, önemli bilgiler aktardı.

Anne sütü, bebeklerin ihtiyaç duyduğu tüm vitamin, mineral ve besin maddelerini tam dengede içeriyor. Sindirimi kolay ve bebeğin gelişimi için en uygun besin. Peki, başka yararları neler? Uzm. Dr. Filiz Gebeşoğlu tek tek sıraladı.

-Anne sütü yalnızca bir besin değil, aynı zamanda bebeğin bağışıklık sistemini güçlendiren, hastalıklara karşı koruyan ve bilişsel gelişimini destekleyen canlı bir gıdadır. 

-Emzirme de bir annenin kalbinden doğup bebeğinin ruhuna işleyen en saf sevgidir. Anne sütü bağışıklık sistemini güçlendirir. Anne sütü, antikorlar ve savunma hücreleri içerir. 

-Bebekleri enfeksiyonlara karşı korur. Zeka gelişimini destekler. Yapılan araştırmalar, emzirilen bebeklerin bilişsel gelişimlerinin daha güçlü olduğunu ortaya koyuyor. Alerji ve hastalık riski azalır. 

-Astım, obezite ve diyabet gibi kronik hastalıkların görülme riski düşer. Sindirim sistemine uyumludur. Anne sütü kolay sindirilir, gaz ve kabızlık gibi sorunlar daha az yaşanır. 

-Emzirmenin anne için faydaları ise; rahmin hızlı toparlanmasına yardımcı olur. Emzirme sırasında salgılanan oksitosin hormonu rahmi eski haline getirir. Doğum sonrası kanamayı azaltır. İlk haftalarda emziren annelerin toparlanma süreci hızlanır. Meme ve over kanseri riskini azaltır. Uzun süreli emzirme, bazı kanser türlerine karşı koruyucu etki sağlar. Doğal doğum kontrolü sağlar. Emzirme, doğurganlığı bir süreliğine baskılayabilir. Anne-bebek bağını güçlendirir. Beden teması ve göz temasıyla kurulan ilişki, annenin ruhsal sağlığını olumlu etkiler. 

