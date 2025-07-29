Sıcak havada uyumak da zor! Az uyku çok kilo yapıyor

Sıcak yaz günlerinde uyumakta problem yaşıyoruz. Uzmanlar bunun obeziteyi tetikleyebileceği konusunda uyarıda bulunuyor. Çünkü uyku eksikliği, bir çok olumsuz etkisinin yanında kilo alma riskini de artırıyor.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Bu konuda yapılan bir anket çalışması da bunu doğruluyor. Ankete katılanlardan yeterince uyumayan kişilerinyüzde 26’sı aşırı kilolu, yüzde 32’si ise şişkinlik sorunu yaşıyor.

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Uyku sırasında vücudun açlık ve tokluk hissini düzenleyen hormonları dengelediğini belirtiliyor. Yeterince dinlenmediğinde, ghrelin (açlık hormonu) seviyesi yükselir ve kişiyi daha fazla yeme isteği duymaya yönlendirirken, leptin (tokluk hormonu) seviyesi düşyüor. Bu hormonal dengesizlik, özellikle şekerli yiyeceklere karşı aşırı isteklere yol açıyor.