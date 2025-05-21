Solaryumda unutuldu, hastanelik oldu! Vücudunda ciddi yanıklar oluştu

Kocaeli’de 33 yaşındaki Gülşah Bodur, gittiği bir güzellik merkezinde solaryum hizmeti aldı. Bodur’un solaryum seansı sırasında cihazın otomatik kapanma sistemi devre dışı kaldı.

Normalde 10 dakikada durması gerektiği solaryum kabininde 22 dakika boyunca kalan genç kadının vücudunda ciddi yanıklar oluştu. Hastanelik olan Bodur, hizmet aldığı işletmeye dava açtı. Öte yandan, yaz aylarının yaklaşmasıyla bronzlaşmak için solaryuma talep artarken Dermatoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Begüm Güneş, yoğun ultraviyole (UV) ışın maruziyeti sebebiyle solaryumda ciddi sağlık riskleri olduğunu söyledi.

UV ışınlarının DNA hasarına sebep olarak kanserojen etki gösterdiği uyarısında bulunan Güneş “Solaryum en tehlikeli cilt kanseri türü melanomaya yol açabiliyor. Bunun dışında göz sağlığına ciddi zararları olabiliyor. Bağışıklık sisteminin baskılanmasıyla enfeksiyonlara yol açabiliyor. Erken cilt yaşlanması yapıyor. Solaryumu hiçbir şekilde önermiyoruz” dedi.