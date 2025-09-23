Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Unutmamak için yeşil çay için! Beyin iltihaplanmasını önlüyor

Unutmamak için yeşil çay için! Beyin iltihaplanmasını önlüyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Unutmamak için yeşil çay için! Beyin iltihaplanmasını önlüyor
Demans vakalarının 2030 yılında 82 milyona ve 2050 yılında 152 milyona ulaşacağını aktaran nöroloji uzmanı Prof. Dr. Talip Asil, yeşil çayın güçlü bir alzaymır savaşçısı olduğunu söyledi.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Özellikle yeşil çay, içerdiği kateşin polifenolleriyle; antioksidan etki gösteriyor, beyindeki iltihaplanmayı azaltıyor. Ayrıca alzaymırın temel sebebi olan beyinde amiloit-beta proteininin birikimini engelliyor. Sinir hücrelerini koruyarak beyin hücrelerinin ölümünü önlüyor. Toplum temelli çalışmalar da bu sonuçları destekliyor: Yeşil çay tüketenlerde alzaymır riski düşüyor, beyin fonksiyonları güçleniyor.

 

