Unutmamak için yeşil çay için! Beyin iltihaplanmasını önlüyor
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Demans vakalarının 2030 yılında 82 milyona ve 2050 yılında 152 milyona ulaşacağını aktaran nöroloji uzmanı Prof. Dr. Talip Asil, yeşil çayın güçlü bir alzaymır savaşçısı olduğunu söyledi.
ZİYNETİ KOCABIYIK - Özellikle yeşil çay, içerdiği kateşin polifenolleriyle; antioksidan etki gösteriyor, beyindeki iltihaplanmayı azaltıyor. Ayrıca alzaymırın temel sebebi olan beyinde amiloit-beta proteininin birikimini engelliyor. Sinir hücrelerini koruyarak beyin hücrelerinin ölümünü önlüyor. Toplum temelli çalışmalar da bu sonuçları destekliyor: Yeşil çay tüketenlerde alzaymır riski düşüyor, beyin fonksiyonları güçleniyor.
