Unutmamak için yeşil çay için! Beyin iltihaplanmasını önlüyor

ZİYNETİ KOCABIYIK - Özellikle yeşil çay, içerdiği kateşin polifenolleriyle; antioksidan etki gösteriyor, beyindeki iltihaplanmayı azaltıyor. Ayrıca alzaymırın temel sebebi olan beyinde amiloit-beta proteininin birikimini engelliyor. Sinir hücrelerini koruyarak beyin hücrelerinin ölümünü önlüyor. Toplum temelli çalışmalar da bu sonuçları destekliyor: Yeşil çay tüketenlerde alzaymır riski düşüyor, beyin fonksiyonları güçleniyor.