ZİYNETİ KOCABIYIK - İstanbul Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi Bölümünden Doç. Dr. Zeynep Buket Kaynar, işlevini sürdüren amalgam dolguların yalnızca cıva endişesiyle değiştirilmemesi gerektiğini söyledi.

"BAZI RİSKLER BARINDIRABİLİR"

Kaynar, “Ulusal ve uluslararası sağlık otoriteleri tarafından yayımlanan bilimsel raporlarda, amalgam dolguların içerdiği düşük düzeydeki cıva buharının, genel popülasyonda sistemik bir sağlık problemine yol açtığına dair yeterli kanıt bulunamadığı belirtiliyor. Sağlam bir amalgam dolgunun gereksiz yere çıkarılması bazı riskler barındırabilir. Dolgu sökümü sırasında geçici olarak daha fazla cıva buharına maruz kalınabilir ve sağlıklı diş dokusu gereksiz yere kaybedilebilir. Bu nedenle karar korkuya değil, klinik gerekliliğe dayanmalıdır” dedi.

Ancak bütün dolgu türlerinde olduğu gibi, amalgam dolgular da zamanla aşınma olabileceğini belirten Doç. Dr. Kaynar, “Kenar sızıntıları oluşabilir veya dolgunun altında yeniden çürük gelişebilir. Bu tür durumlarda dolgu değişiminin, diş hekiminin klinik değerlendirmesi doğrultusunda yapılması önemli” diye açıkladı.

Haberle İlgili Daha Fazlası