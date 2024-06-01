Yeni̇ bir Covid-19 varyantı... Flirt yaza damgasını vuracak

Uzmanlar yeni bir Covid-19 varyantına karşı uyarıyor. 2020'den bu yana sürekli mutasyon geçiren Covid-19'un ‘flirt’ isimli yeni varyantının bu yaza damgasını vurması bekleniyor.

ZİYNETİ KOCABIYIK'IN HABERİ - Covid-19 virüsü mutasyonlarla kendini yenilemeye devam ederken ‘flirt’ isimli yeni bir varyant ile yayılmaya başladığını söyleyen Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya “Bu yaza damgasını vuracak yeni virüsün bu olduğunu düşünüyoruz. Özellikle kanser hastaları risk altındadır. Kemoterapi alan, vücut direnci düşük kişiler akciğer tutulumu ile geliyorlar. Özellikle yurt dışı tatilinden ve hacdan dönen kişilerin, yaşlı ve vücut direnci düşük kişilerle bir araya gelmesini önermiyoruz” dedi.

Amerika’dan bildirilen Covid-19’un yeni varyantının Avrupa’ya doğru yayıldığını ifade eden Şevket Özkaya “Neredeyse 3’te 1 vakanın bu yeni virüs mutandı ile enfekte olduğunu biliyoruz. Ülkemizde henüz tespit edilmedi. Avrupa’da ve Amerika’da başlayan bu salgın ülkemize er geç gelecek diye biliyoruz” diye konuştu.