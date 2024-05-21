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Aveon Global Sigorta'dan yeni teknoloji şirketi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Aveon Global Sigorta&#039;dan yeni teknoloji şirketi

Şirket Haberleri Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Aveon Global Sigorta, yeni teknoloji şirketi Innaveon Teknoloji A.Ş’yi kurarak Türkiye’ye ve sektöre değer katacak önemli bir adım attı. 

Yüzde 100 Aveon Global Sigorta’nın sermayedarlığında IMU Teknopark’ta kurulan Innaveon öncelikli olarak sigorta sektöründe yenilikçi ürünler ve çözümler geliştirmeyi hedefliyor.

Aveon Global Sigorta Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Gül, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Aveon Global olarak dünya çapında artan önemiyle bilinen Insurtech alanında çalışmalarımızı yoğunlaştırıyoruz. Teknolojiye yatırım yapmaktan çekinmeyen bir şirket olarak sektörde yeniliklere öncülük etmek amacıyla bu şirketi kurduk” şeklinde konuştu.

Aveon Global Sigorta Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kerim Bağdaş ise, “Aveon Global olarak, inovasyon ve teknoloji odaklılığımızla sektörde öncü adımlar atmaktan ve rol model olmaktan gurur duyuyoruz. Şirketimizin atmış olduğu bu adım, sektördeki dönüşümün ve ilerlemenin önemli bir göstergesidir. Bu yaklaşımımızın uzun vadede sektöre ciddi katkılar sağlayacağından eminim” ifadelerini kullandı.

Innaveon’un Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Aveon Global Sigorta IT ve Dijital Süreç Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Melek Yılmaz ise atılan bu yeni adımın Aveon’un da tüm iş süreçlerindeki teknolojik gelişiminin artarak devam edeceğinin göstergesi olduğunu belirtti.

Düzenleyen:  - Şirket Haberleri
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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