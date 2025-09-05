Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Oğuz Gıda, WorldFood İstanbul'da yerli ve katkısız içecekleriyle büyük ilgi gördü

Oğuz Gıda, WorldFood İstanbul’da yerli ve katkısız içecekleriyle büyük ilgi gördü

Oğuz Gıda, WorldFood İstanbul’da yerli ve katkısız içecekleriyle büyük ilgi gördü
Türkiye’nin önde gelen gıda markalarından Oğuz Gıda, bu yıl düzenlenen WorldFood İstanbul: Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı’nda tüketiciler ve sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılanan Oğuz Gıda, katkısız ve yapay şeker içermeyen içecekleriyle dikkat çekti.

Türkiye’de tüketici alışkanlıkları hızla değişiyor. Yapay şekerli, katkılı ürünler raflarda yerini kaybederken; yerli ve katkısız içeceklere talep rekor seviyelere ulaşıyor. Bu trendin en güçlü göstergelerinden biri ise bu yıl düzenlenen WorldFood İstanbul Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı oldu.

Oğuz Gıda, WorldFood İstanbul’da yerli ve katkısız içecekleriyle büyük ilgi gördü - 1. Resim

Fuarda, yerli üretim katkısız içecekleriyle öne çıkan Oğuz Gıda adeta ziyaretçi akınına uğradı. Şirketin CEO’su Enes Örer, “Gördüğümüz yoğun ilgi, tüketicilerin sağlıklı ve milli ürünlere yönelimini açıkça ortaya koyuyor. Bizim en büyük farkımız, içeceklerimizin tamamen katkısız ve yapay şeker içermeyen içeriklerle üretilmesi” dedi.

Uzmanlar, tüketicilerin son yıllarda özellikle ‘doğallık’ ve ‘güven’ kriterlerini satın alma kararlarının merkezine koyduğunu belirtirken, Oğuz Gıda’nın fuardaki başarısı da bu eğilimin sahadaki yansıması oldu.

Oğuz Gıda, WorldFood İstanbul’da yerli ve katkısız içecekleriyle büyük ilgi gördü - 2. Resim

WorldFood İstanbul’da sergilenen Oğuz Gıda ürünleri, yalnızca ziyaretçilerin değil, fuarı takip eden basının da ilgisini çekerek yerli içeceklerin yükselişinin simgesi haline geldi.

