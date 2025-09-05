Oğuz Gıda, WorldFood İstanbul’da yerli ve katkısız içecekleriyle büyük ilgi gördü

Türkiye’de tüketici alışkanlıkları hızla değişiyor. Yapay şekerli, katkılı ürünler raflarda yerini kaybederken; yerli ve katkısız içeceklere talep rekor seviyelere ulaşıyor. Bu trendin en güçlü göstergelerinden biri ise bu yıl düzenlenen WorldFood İstanbul Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı oldu.

Fuarda, yerli üretim katkısız içecekleriyle öne çıkan Oğuz Gıda adeta ziyaretçi akınına uğradı. Şirketin CEO’su Enes Örer, “Gördüğümüz yoğun ilgi, tüketicilerin sağlıklı ve milli ürünlere yönelimini açıkça ortaya koyuyor. Bizim en büyük farkımız, içeceklerimizin tamamen katkısız ve yapay şeker içermeyen içeriklerle üretilmesi” dedi.

Uzmanlar, tüketicilerin son yıllarda özellikle ‘doğallık’ ve ‘güven’ kriterlerini satın alma kararlarının merkezine koyduğunu belirtirken, Oğuz Gıda’nın fuardaki başarısı da bu eğilimin sahadaki yansıması oldu.

WorldFood İstanbul’da sergilenen Oğuz Gıda ürünleri, yalnızca ziyaretçilerin değil, fuarı takip eden basının da ilgisini çekerek yerli içeceklerin yükselişinin simgesi haline geldi.