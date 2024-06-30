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Quick Sigorta’nın motofest maratonu başlıyor

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Quick Sigorta’nın motofest maratonu başlıyor

Şirket Haberleri Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tam yedi yıldır motosiklet tutkunlarının yanında yer alan Quick Sigorta, bu yıl da motosikletlilerin coşkusuna ortak olmak için QTruck ve QKaravan ile yola çıktı. Quick Sigorta 9 duraktan oluşan motofest maratonunda, katılımcıları yine birbirinden eğlenceli aktivitelerle karşılayacak.

Quick Sigorta, Gezgin motosiklet sürücüleri Özgür ve Dilek Candar’lı Quick Routes ekibi ve sürprizlerle dolu standıyla 60 gün boyunca dokuz farklı şehirdeki motosiklet festivallerinde katılımcılarla bir araya gelecek. #MotosikletFestivali, #QuickRoutes, #QTruck, #QKaravan ve #QuickSigorta hashtag’leriyle festivaller boyu yaşanan eğlenceli anları sosyal medyadan paylaşılacak.

Kuruluşundan bu yana motosiklet camiasıyla bağını hiç koparmayan Quick Sigorta gerek yayınları, gerek etkinlikleri gerekse sektörde yenilikçi motosiklet sigortası ürünleriyle motosikletlilerin yaşadıkları zorluklara dikkat çekmek ve motosikletlerinin fark edilmesi için bir dizi sosyal sorumluluk projesi yürüttü. Her yıl binlerce motosiklet sürücüsüyle yan yana geldiklerini belirten Quick Sigorta Genel Müdürü Eyüp Özsoy, yaz boyu sürecek motofest rotasıyla ilgili şunları söyledi:

“Motosiklet festivalleri, bizim için sadece bir etkinlik değil, aynı zamanda topluluğumuzla buluşma ve onların ihtiyaçlarını daha yakından anlama fırsatı. Her yıl bu festivallere katılarak motosiklet tutkusunu ve güvenliğini desteklemeye devam ediyoruz. Bu yıl da motorcularla bir araya gelerek hem eğlenceli anlar yaşayacağız hem de güvenli sürüş bilincini artıracağız. Hep birlikte büyük bir aile olduğumuzu hissediyoruz ve bu coşkuyu paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.” 

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"BİZ BU CAMİAYI SAHİPLENDİKÇE, CAMİA DA BÜYÜDÜ"

Motosiklet festivallerine her yıl büyük bir hevesle katıldıklarını söyleyen Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar ise şunları aktardı: “Bundan yedi yıl önce motosiklet sürücülerinin güvenle satın alacağı bir sigorta ürünü bile yokken Quick Sigorta yepyeni bir marka olmasına rağmen buradaki eksikliği kendine görev bildi. Önce ürünlerle hemen akabinde outdoor mecralarda yayılan “Motorcuyu Fark Et” kampanyalarıyla sürücülerin sorun ve ihtiyaçlarına daha da yakınlaştı. Geride bıraktığımız onca yılda da bağımız daha da güçlendi. Biz bu camiayı sahiplendikçe, camia da büyüdü desek yeridir. Bu dünyanın bir parçası olmaktan hep heyecan duyduk, duymaya da devam edeceğiz.”

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FESTİVALLER TAKVİMİ

●    28-30 Haziran: 1. Quick Sigorta Erbaa MyEnduro Motofest
●    04-07 Temmuz: Bucak Motosiklet Şenliği
●    11-14 Temmuz: Akhisar Motofest
●    18-21 Temmuz: 1. Quick Sigorta Isparta Gölcük Motofest
●    01-04 Ağustos: Hatay Motofest
●    09-11 Ağustos: 1. Quick Sigorta Edirne Batıkale Motofest
●    16-18 Ağustos: 1. Quick Sigorta Gönen Gezginler Motofest
●    23-25 Ağustos: 1. Quick Sigorta Bilecik Motofest
●    05-08 Eylül: 12. Uluslararası Quick Sigorta Balıkesir Motofest

Düzenleyen:  - Şirket Haberleri
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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