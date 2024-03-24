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THY, 10 yıl aradan sonra Libya seferlerine başlıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
THY, 10 yıl aradan sonra Libya seferlerine başlıyor

Şirket Haberleri Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türk Hava Yolları, tam 10 yıl aradan sonra Libya seferlerine yeniden başlıyor. Haftada 3 sefer gerçekleştirilecek seferlerin biletleri ise satışa sunuldu.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Türk Hava Yollarının (THY) 10 yıl aradan sonra gelecek hafta ülkesine seferlere başlayacağını açıkladı.

Dibeybe, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Elhamdülillah, yaklaşık 10 yıllık bir aradan sonra Türk Hava Yolları, önümüzdeki haftadan itibaren Libya seferlerine yeniden başlayacak" ifadesini kullandı.

HAFTADA 3 SEFER

THY'nin Libya uçuşlarına başlamasının ülkesindeki istikrarın göstergesi olduğuna dikkati çeken Dibeybe, bu adımın atılmasında katkısı bulunan ülkesindeki Sivil Havacılık Kurumu ile tüm ilgili kurumlara teşekkür etti.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Libya'ya seferlerimiz başlıyor. Haftada 3 sefer yapacağız. Seferlerimiz satışa açılmıştır." ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Şirket Haberleri
Kaynak: Anadolu Ajansı
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