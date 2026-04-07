E-ticarette yeni bir dönemin kapısını açacak Elektronik Ticareti Güçlendirme Projesi, Ticaret Bakanlığı’nın öncülüğünde hayata geçiyor. E-ticaret platform Trendyol’un destek sunduğu TOBB Türkiye E-ticaret Meclisi koordinasyonundaki eğitim projesi, e-ticaretle tanışan Türkiye’nin her bölgesindeki yerli üretici, esnaf ve KOBİ’lerin yurt içi veya küresel pazarlara açılmalarını hedefliyor.

Ticaret Bakanlığı’nın Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), MÜSİAD, TOBB Türkiye E-ticaret Meclisi ve sektör oyuncularının katkısıyla yürüteceği eğitim programı, yerli üretici, esnaf ve KOBİ’leri e-ticaretle tanıştıracak. Trendyol’un da destekçileri arasında bulunduğu Elektronik Ticareti Güçlendirme Projesi, girişimciliği güçlendirip esnaf ve KOBİ’leri dijital ticaretin sunduğu yeni fırsatlarla buluşturmayı hedefliyor. Program, yerel üreticilere markalaşma, dijital görünürlük ve lojistik fırsatlarıyla yalnızca yurtiçi değil küresel pazarlara da açılma fırsatı sunuyor.

E-TİCARETE YENİ BAŞLAYACAKLARA İMKANLAR

Projeye destek veren şirketler arasındaki Trendyol, eğitimleri tamamlayıp e-ticarete adım atacak yeni satıcılara özel destek ve avantajlar sunacak. Yapılan açıklamaya göre, Trendyol’da e-ticarete başlayacak yeni satıcılar, ilk ürün yükleme sonrası 60 gün geçerli yüzde 20 komisyon indirimi, e-ticaret, e-ihracat ve satıcı paneli süreçlerinde birebir danışmanlık desteği, anlaşmalı bankalarda kredi ve ticari kart fırsatları, ilk 60 gün geçerli ücretsiz e-fatura paketi ve platform satıcılarına özel avantajlı KEP adresi ücretlendirmesi gibi ayrıcalıklardan yararlanacak.

E-ticaret platformu ayrıca girişimci kadınlara ve kadın kooperatiflerine özel komisyon avantajının yanı sıra Kadın Girişimci Rozeti ile görünürlük avantajı gibi ayrıcalıkları, e-ticarete başlayacak kadın üretici ve girişimcilere sağlayacak.

EĞİTİMLERDE İLK ADRES AYDIN OLDU

Türkiye genelinde 30 ili kapsayacak Elektronik Ticareti Güçlendirme Projesi’nde ilk eğitimler, Aydın Ticaret Odası’nda 6 Nisan Pazartesi günü Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımıyla başladı. Manisa, Aydın ve ilçelerindeki esnaf ve KOBİ’ler, Aydın’daki eğitimlere yoğun katılım gösterdi.

