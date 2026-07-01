Avrupa'nın en büyük güneş enerjisi fuarı Intersolar Europe 2026'da yerini alan Smart Güneş Teknolojileri, yerli mühendislik gücü, dikey entegrasyon stratejisi ve değer mühendisliği yaklaşımıyla küresel arenadaki büyümesini sürdürüyor. Smart Güneş Teknolojileri ve GENSED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Demirdağ, güneş enerjisi sektöründe yeni dönemin artık “Güneş ve Depolama” entegrasyonu üzerine kurulduğunu belirterek, enerji depolama teknolojilerindeki hızlı gelişimin sektörde yeni bir dönüşüm başlattığını ifade etti.

Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen Intersolar Europe 2026 fuarında değerlendirmelerde bulunan Demirdağ, güneş enerjisinin yalnızca en ekonomik enerji kaynaklarından biri olmakla kalmadığını, depolama teknolojilerindeki ilerlemeyle birlikte kesintisiz ve daha yönetilebilir bir enerji kaynağı haline geldiğini söyledi.

ENERJİ DEPOLAMADA DEVRİM: MALİYETLER 10 KAT DÜŞTÜ

Enerji depolama teknolojilerindeki dönüşümün sektörün geleceğini yeniden şekillendirdiğini belirten Demirdağ, son yıllarda yaşanan maliyet düşüşlerinin güneş enerjisinin kullanım alanını önemli ölçüde genişlettiğini ifade etti.

“7-8 yıl önce bir megavat saatlik depolama kapasitesine sahip bir konteyner yaklaşık 1 milyon dolar seviyesindeydi. Bugün ise yaklaşık yarı fiyatına satılırken, depolama kapasitesi 4 ila 6 kat arttı. Bu da depolama maliyetlerinde yaklaşık 10 katlık bir düşüş anlamına geliyor. Dünyanın en ucuz enerji kaynağı olan güneş enerjisini artık çok daha ekonomik şekilde depolayabiliyoruz. Böylece güneş enerjisi yalnızca ucuz değil, aynı zamanda kesintisiz bir enerji kaynağı haline geliyor.”

Demirdağ, yeni nesil depolama sistemlerinin şebeke yönetiminde de kritik rol oynadığını ve saniyeler içerisinde devreye girerek geleneksel yedek santrallerin yerini almaya başladığını söyledi.

AVRUPA’YA SADECE ÜRÜN DEĞİL, DEĞER MÜHENDİSLİĞİ İHRAÇ EDİLİYOR

Türkiye'nin son 10 yılda güneş enerjisinde büyük bir sıçrama gerçekleştirdiğini belirten Demirdağ, Türk şirketlerinin artık sadece üretici değil, aynı zamanda teknoloji ve mühendislik ihraç eden küresel oyuncular haline geldiğini vurguladı.

“Türkiye bugün yaklaşık 27 bin megavatlık güneş enerjisi kurulu gücüne ulaştı. Geldiğimiz noktada artık sadece panel satmıyoruz. Almanya başta olmak üzere Avrupa'nın birçok ülkesine mühendislik hizmeti sunuyoruz. Özellikle Avrupa’da hızla artan agri-PV projelerinde aktif rol alıyoruz. Bu projelerde hem tarımsal üretimi koruyan hem de enerji verimliliğini maksimize eden çözümler geliştiriyoruz. Dizaynı ve yazılımı tamamen bize ait olan güneş takip sistemlerimiz (tracker) ile sahaya özel optimizasyon sağlıyor, değer mühendisliği yaklaşımımızla projelerin teknik, ticari ve operasyonel açıdan en verimli şekilde hayata geçirilmesine katkı sunuyoruz. Bu yaklaşımımız sayesinde Avrupa pazarındaki proje sayımızı artırıyor ve Türk mühendisliğiyle geliştirilen projeleri sahada başarıyla hayata geçiriyoruz.”

DİKEY ENTEGRASYON REKABETTE FARK ATTI

Pandemi sonrası dönemde yaşanan tedarik zinciri krizleri ve küresel ticarette yükselen korumacı politikaların, yerli üretimin stratejik önemini ortaya koyduğunu ifade eden Demirdağ, Smart Güneş Teknolojileri'nin yıllardır sürdürdüğü dikey entegrasyon yatırımlarının bugün önemli bir avantaj sağladığını söyledi.

“Türkiye'de yerli wafer, yerli hücre ve yerli panel üretebiliyoruz. Bunun yanında yerli mühendislik, yerli trafo, yerli kablo, yerli konstrüksiyon ve yerli güneş takip sistemleriyle projeleri uçtan uca hayata geçiriyoruz. Dünya yeni bir döneme giriyor. Amerika'nın, Avrupa'nın ve diğer pazarların ithalat politikalarına baktığımızda, bu yatırımları yapmayan şirketlerin gelecekte rekabet etmesi giderek zorlaşacak.”

SMART GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ AVRUPA’DA GÜÇLÜ BÜYÜMESİNİ SÜRDÜRÜYOR

Intersolar Europe 2026 kapsamında yeni ürün lansmanları gerçekleştirdiklerini ve Avrupa pazarından yoğun talep aldıklarını belirten Demirdağ, 2026 yılının şirket açısından sahada çok sayıda projenin hayata geçirileceği güçlü bir uygulama yılı olacağını söyledi.

“Memnuniyetle söyleyebilirim ki 2026 yılında Avrupa’da çok sayıda projeyi sahada hayata geçirerek güçlü bir büyüme ivmesi yakalamayı hedefliyoruz. Bu projelerin katkısıyla 2027 yılının ciro açısından şirket tarihimizde rekor bir yıl olmasını bekliyoruz. Avrupa'da yenilenebilir enerji yatırımları hız kesmeden devam ediyor. Biz de değer mühendisliği yaklaşımımız, dikey entegrasyon gücümüz ve uçtan uca proje geliştirme kabiliyetimizle bu dönüşümün önemli oyuncularından biri olmaya devam edeceğiz.”

Avrupa'da artan güneş enerjisi yatırımları, enerji depolama teknolojilerindeki hızlı gelişim ve yerli üretim gücüyle desteklenen Smart Güneş Teknolojileri, Türk mühendisliğini küresel pazarlara taşımaya ve Avrupa'daki büyümesini hızlandırmaya devam ediyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası