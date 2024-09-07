10 kişi 1 puan... Fena değil! Milliler deplasmanda Galler ile berabere kaldı

Barış Alper’in kırmızı kart görmesiyle (dk. 62) 10 kişi kalan ay yıldızlı ekibimiz pozisyon bulmakta zorlandı. EURO 2024’teki futbolunu aratan takımımız yine de turnuvaya puanla başladı

UĞUR AKTAN'IN HABERİ - Heyecan verici bir Avrupa Şampiyonası serüveni geçiren A Millî Futbol Takımımız, Almanya’da düzenlenen organizasyon sonrasındaki ilk maçına Uluslar Ligi’nde çıktı.

Puan almayı bildik

İzlanda, Galler ve Karadağ ile birlikte B Ligi 4. Grup’ta yer alan ay yıldızlı ekibimiz ilk maçında deplasmanda yeni bir yapılanmaya giden Galler ile 0-0 berabere kaldı. Barış Alper Yılmaz’ın 62’de atılmasıyla son yarım saati 10 kişi oynayan millîlerimiz, buna rağmen bir puanı kurtardı.

Kaptan olmayınca

Vincenzo Montella’nın takımının maç boyunca hücumda oldukça etkisiz kalması dikkati çekerken, ilk 11’de kullanamadığı isimler de vardı. Barış Alper Yılmaz’ı Avrupa Şampiyonası’nda olduğu gibi santrfor pozisyonunda kullanan İtalyan teknik direktör, Ballon d’Or adayları arasında yer alan Hakan Çalhanoğlu’nu da sakatlığı yeni geçtiği için 64 dakika boyunca kulübede oturttu. Galler ise yeni teknik direktörünün ilk maçında topa daha fazla sahip olan taraftı.

Birkaç fırsat bulduk ama

Daha çok geçiş hücumlarıyla gol arayan Türkiye’de 38’de Arda önemli bir gol fırsatı yakalasa da yıldız oyuncunun yakın mesafeden çıkardığı şut savunmadan sekti. 51’de Galler’in geriden çıkarken yaptığı pas hatasını iyi değerlendiren millî takımımızda Orkun penaltı noktası üzerinden kaleyi yokladı ama bu şut da savunmadan sekti. Kırmızı kart sonrasında oyunun kontrolü Galler’e geçerken, savunmada açık vermeyen Türkiye gruba bir puanla başladı.

PENALTI FERYATLARI! VAR 'DEVAM' DEDİ

29. dakikada Joe Rodon ile girdiği mücadelede yerde kalan Barış Alper Yılmaz penaltı bekledi. Hakem Saggi pozisyona ‘devam’ kararı verdi. Ardından Joe Rodon ile tartışma yaşayan Barış sarı kartla cezalandırıldı. Hakem VAR ile görüştükten sonra ‘devam’ kararını onayladı ve maç kaldığı yerden yeniden başladı. Barış ikinci yarıda çift sarıdan oyundan atıldı.

Hedefimiz liderlik

Kaptanımız Hakan Çalhanoğlu, “Maça istediğimiz gibi başlayamadık. Geriden daha iyi oyun kurabilirdik. Galler bizi zor duruma soktu. Sonuçta bir puan önemli. Hedefimiz grubu lider bitirmek. Arda ile birlikte Ballon d’Or adayları listesinde olmak bir gurur. İkimiz de çok mutluyuz” açıklaması yaptı.

MİLLÎLERE BÜYÜK DESTEK

Rakip tribüne sızdık!

∂ Galler ile deplasmanda oynanan karşılaşmada Türk taraftarlar da tribündeki yerini aldı. Avrupa’nın farklı ülkelerinden gelen Türk taraftarlar, Cardiff City Stadı’nda kendilerine ayrılan yerden ay yıldızlı ekibe destek verdi. Bazı Türk taraftarların Galli taraftarların arasında da karşılaşmayı izlediği görüldü. Kapasitesi 33 bin kişilik olan Cardiff City Stadı’nın tamamen doldu.

KAAN AYHAN’IN ANLAMLI İSTEĞİ

Gençleri eleştirmeyin

Millî futbolcumuz Kaan Ayhan, “Kırmızı karttan sonra iyi reaksiyon gösterdik. Avrupa Şampiyonası’ndaki futbolumuzu görüp tedbir almışlar sanırım. Fakat bence iyi bir sonuç” derken, “Bu takımda genç kabiliyetler var. Onları eleştirmeyin, biz tecrübeli olanları gerekirse eleştirin. Gençlere bir konfor alanı vermeliyiz” sözlerini kullandı.

MONTELLA: TAKIMDA YORGUNLUK VAR ORGANİZE OLAMADIK

Maçı değerlendiren A Millî Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, “Zorlanacağımız bir maç olacağını biliyorduk. İlk yarıda özellikle bu belirgindi. Organizasyonda biraz sıkıntı çektik” derken, “10 kişi kalınca takımın futbolunu daha çok beğendim. Daha fazlasını da beklemiyorduk. 7 Temmuz gibi turnuvayı bitirdik. Futbolcularımızın tatil yapma şansı olmadı. Yorgunluklar oldu” sözlerini kullandı.

Ferdi’yi aradık

İtalyan çalıştırıcı, “Hedeflerimize ulaşmak için çok çalışmalıyız” vurgusu yaparken, “İzlanda da güçlü bir rakip. O güne kadar herkesi değerlendireceğiz. Arda bir darbeden dolayı çıktı. Hakan Çalhanoğlu’nu da değerlendireceğiz. Bu maçta 90 dakika oynayamayacağını biliyorduk ve riske girmedik onun için. İzlanda maçına taraftarlarımızı bekliyoruz. Ferdi’yi aradık, o çok iyi bir futbolcu” dedi.