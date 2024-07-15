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2014'teki tarihi farkın rövanşı daha ağır oldu! Lazio hazırlık maçında CS Auronzo'yu 23-0 yendi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
2014&#039;teki tarihi farkın rövanşı daha ağır oldu! Lazio hazırlık maçında CS Auronzo&#039;yu 23-0 yendi
Lazio, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Serie A takımlarından Lazio, hazırlık maçında CS Auronzo'yu 23-0 yendi. Lazio'nun Hatayspor'dan transferi Fisayo Dele-Bashiru, karşılaşmaya attığı gollerle damga vurdu.

İtalya Serie A ekiplerinden Lazio, sezon öncesi antrenmanları kapsamında hazırlık maçında CS Auronzo ile karşı karşıya geldi. Lazio, mücadeleyi 23-0'lık skorla kazandı. 
 
Castellanos (2), Pedro (3), Casale, Guendouzi, Isaksen, Noslin (2), Vecino (2), Tchaouna (2), Fernandes (2), Dele-Bashiru (2), Basic, Noslin (2) ve Akpa Akpro (2)
 
2014'teki tarihi farkın rövanşı daha ağır oldu! Lazio hazırlık maçında CS Auronzo'yu 23-0 yendi - 1. Resim

SÜPER LİG'DEN TANIDIĞIMIZ İSİM DUBLE YAPTI

Lazio'nun kısa süre önce Trendyol Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'dan kadrosuna kattığı Fisayo Dele-Bashiru, takımının maçta iki golün altına imzasını atarak yıldızlaşan isimlerden biri oldu. 

2014 yılında aynı rakibe karşı oynanan maçta da Lazio, 14-0'lık skorla galibiyeti almıştı.
Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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