2014'teki tarihi farkın rövanşı daha ağır oldu! Lazio hazırlık maçında CS Auronzo'yu 23-0 yendi

Castellanos (2), Pedro (3), Casale, Guendouzi, Isaksen, Noslin (2), Vecino (2), Tchaouna (2), Fernandes (2), Dele-Bashiru (2), Basic, Noslin (2) ve Akpa Akpro (2)

SÜPER LİG'DEN TANIDIĞIMIZ İSİM DUBLE YAPTI

Lazio'nun kısa süre önce Trendyol Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'dan kadrosuna kattığı Fisayo Dele-Bashiru, takımının maçta iki golün altına imzasını atarak yıldızlaşan isimlerden biri oldu.



2014 yılında aynı rakibe karşı oynanan maçta da Lazio, 14-0'lık skorla galibiyeti almıştı.

İtalya Serie A ekiplerinden Lazio, sezon öncesi antrenmanları kapsamında hazırlık maçında CS Auronzo ile karşı karşıya geldi. Lazio, mücadeleyi 23-0'lık skorla kazandı.