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Haberler > Spor > 37'lik delikanlı Dries Mertens! Galatasaray'da kariyer sezonunu yaşıyor

37'lik delikanlı Dries Mertens! Galatasaray'da kariyer sezonunu yaşıyor

Düzenleyen: / Kaynak: -
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37&#039;lik delikanlı Dries Mertens! Galatasaray&#039;da kariyer sezonunu yaşıyor

Spor Haberleri  / -

Süper Lig'de 30.hafta maçında Kasımpaşa, Galatasaray'ı konuk etti. Galatasaray geriye düştüğü maçı 4-3 kazanıp, şampiyonluk yolunda kayıpsız devam ederken, maçın golü Dries Mertens'ten geldi. 37 yaşındaki Mertens, formuyla göz dolduruyor.

Süper Lig'in en büyük şampiyonluk adaylarından biri olan Galatasaray, Kasımpaşa engelini kayıpsız atlattı. Sarı-kırmızlılar geriye düştüğü karşılaşmayı 4-3 kazanırken, Dries Mertens'in falsolu golü maça damgasını vurdu.

37'LİK DELİKANLI MERTENS

Maç sonrası açıklama yapan Mertens 'Kolay değildi kesinlikle. Kaliteli ve hızlı oyuncuları vardı, bunu gösterdiler. Bizde de aynı özellikler var. Aynı zamanda iyi bir karakterimiz var. Bunu gösterdik ve 3 puanı aldık. Tekrar görmem lazım golü. Ndombele, çok komik bir insan ve kaliteli bir oyuncu. Dün onunla konuşmuştuk ve o yüzden onunla sevindim.' ifadelerini kullanmıştı.

37'lik delikanlı Dries Mertens! Galatasaray'da kariyer sezonunu yaşıyor - 1. Resim

Mertens, sarı-kırmızlılarda en formda sezonu geçiriyor. Dries Mertens bu sezon, Galatasaray'da 29'u ilk 11 olmak üzere toplamda 33 karşılaşmada forma giydi. Bu karşılaşmalardea 7 gol ve 4 asiste imzasını atan Mertens, sarı-kırmızılılarda en iyi sezonunu geçiriyor. 

Önceki gün Kasımpaşa karşısında şık bir gole imzasını atan Mertens, bu sezon 8.golünü hanesine yazdırdı.

 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: -
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