Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş’ta bir devir sona eriyor. Son sezonlarda takımın as oyuncuları olarak dikkat çeken ve siyah-beyazlıların elde ettiği başarılarda büyük rol oynayan Pepe, Quaresma, Babel, Adriano, Atiba ve Oğuzhan Özyakup gibi yıldızların Beşiktaş macerası sona eriyor. Fikret Orman ve ekibinin, 2019’un mayıs ayındaki başkanlık seçimi öncesi, geleceğin takımını kurma hazırlıkları kapsamında yapacağı temizlik operasyonu, ocak ayında başlayacak. Ara transferde Southampton, Porto ile Arap ve Çin takımlarıyla görüşme hâlinde olduğu bilinen Pepe’nin ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Yıllık maliyeti 5 milyon avro olan Portekizlinin gitmesi kulübe nefes aldıracak.



Babel çok istedi

Devre arasında ayrılması beklenen bir diğer isim ise Ryan Babel’di. Hollandalı oyuncunun millî maçta sakatlanması ve yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalacak olması sebebiyle taliplileri geri adım attı. Yönetimin 2,3 milyon avroluk sözleşme yenileme teklifini geri çeviren ve 3,2 milyon avro talep eden Babel de sezon sonunda takımdan ayrılacak. 35 yaşına gelen Quaresma da vatandaşı Pepe gibi Çin ve Arap kulüpleriyle temas hâlinde. Adriano ve Atiba da sezon sonunda kesin olarak veda edecek. Kaptan Oğuzhan Özyakup da takımdan ayrılmayı kafasına koyanlardan. > Murad Tamer