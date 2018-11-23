Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe’de Trabzonspor hazırlıkları tam gaz devam ediyor. Erwin Koeman ve ekibi, takımı, fiziksel ve taktiksel olarak bu kritik mücadeleye hazırlarken, çalışmaların psikolojik bölümü de büyük bir gayretle gerçekleştiriliyor. Teknik heyet, hazırladığı kapsamlı analizle, rakibin güçlü ve zayıf yanlarını oyunculara ezberletirken, sarı-lacivertli formayla Trabzonspor deplasmanına çıkmış, Mehmet Topal, Hasan Ali Kaldırım, Alper Potuk ve Skrtel gibi kıdemli isimler, takımın yenilerine bu karşılaşmanın önemini ve yaşanabilecek yüksek tansiyonu anlatıyor. Kulübün profesyonel çalışanları da bu hummalı çalışmada önemli rol oynuyor. Fenerbahçeli oyuncular, geçmiş yıllardaki Trabzonspor galibiyetlerini, gol sevinçlerini, zafer kutlamalarını içeren özel görüntüleri seyrederek karşılaşmaya konsantre oluyor.

> Koeman moralli

Kadrosunda çok sayıda yeni isim olan Fenerbahçe’de Trabzonspor maçında zaferi getirecek formül “Sakin kal, disiplini koru” şeklinde belirlendi. Sarı-lacivertlilerin namağlup hocası Erwin Koeman, millî ara sebebiyle yeterli çalışmaları yapamamaktan ve oyuncularının yorgun olmasından rahatsızlık duysa da morali yerinde. Genç Ferdi hariç millî oyuncuların sağlıklı bir şekilde takıma katılmasından memnun olan Hollandalı, bugün ilk defa tam kadro taktik çalışma yaptırma imkânı bulacak. Alanya maçından bu yana Trabzonspor’u ezberlemeye çalışan Koeman’ın oyuncularına sürekli vurguladığı nokta, sakinlik ve disiplin. Tecrübeli teknik adam, çok zorlu bir imtihan vereceklerini ancak takım ruhunu sahaya yansıtmaları hâlinde yeni edindikleri kazanma alışkanlığını sürdüreceklerini düşünüyor.