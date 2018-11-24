Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş’ta Pepe depremi yaşanıyor. Alacakları için kriz çıkarması sebebiyle gözden düşen Portekizli yıldız, Teknik Direktör Şenol Güneş’i de çok kızdırmıştı. Tecrübeli hoca, Pepe’yi bugünkü MKE A.Gücü maçında kulübeye çekme kararı aldı. Bunu duyan Portekizli stoper çılgına döndü. Real Madrid ile uzun yıllar boyunca çok büyük başarılar elde eden, millî takımı ile Avrupa şampiyonluğu yaşayan dünyaca ünlü stoper, kariyerinde böyle bir durumun yaşanmasını istemedi. İnsanların kendisini yedek kulübesinde görmesini istemediğini söyleyen Pepe, Şenol Güneş ile tartışma yaşadı ve yedek kalacaksa maç kadrosunda olmak istemediğini söyledi. Güneş de “Oynamak istemeyeni zorla oynatmam zaten” diyerek Pepe’yi kadrodan çıkardı.



Çin yolcusu

Bu tartışmadan sonra Pepe daha da ileriye gitti. Yıldız oyuncunun yaşanan sıkıntılardan dolayı bıktığı ve ocak ayı transfer dönemine kadar bir daha Beşiktaş’ta forma giymek istemediği öğrenildi. Yıllık 5 milyon avroluk ücreti sebebiyle ekonomik zorluklarla boğuşan yönetimin de bir an önce kurtulmak istediği Pepe’nin, İngiltere’den Southampton, Porto’dan Porto ile Arap ve Çin kulüpleriyle temasta olduğu biliniyor. Ki bunlardan Şangay SIPH takımı Portekizli stopere yıllık 5 milyon avro teklif etti. Quaresma’ya da talip olan Şangay SIPH’ten gelen teklifi kabul etmesi beklenen 35 yaşındaki oyuncunun, vatandaşı Quaresma’yı da yanında götürmek istediği ifade ediliyor.

Maç Kayseri’de!

MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçı, Osmanlı Stadı’ndaki zeminin bozukluğu sebebiyle Kayseri Kadir Has Stadı’nda oynanacak. İlk olarak Afyon Stadı’nda oynanması düşünülen maç, statta VAR sistemi kurulu olmadığı için Kayseri’ye alındı. Beşiktaş kafilesi de özel uçakla Kayseri’ye gitti.



“Düşündürücü”

MKE Ankaragücü, Maçın Kayseri’ye alınmasıyla ilgili resmî sitesinden sert bir açıklama yaptı. Sarı-lacivertli kulüp şu ifadeleri kullandı: Maçın oynanmasına 1 gün kala daha önce hiç yapılmayan saha zemin kontrolünün yapılması ve yerin değiştirilmesi oldukça manidar ve düşündürücüdür!