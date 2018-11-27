Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

Sakat ve cezalı oyuncuları sebebiyle, Süper Lig’de dar bir kadroya mahkum kalan Galatasaray’ın, Şampiyonlar Ligi’nde eli daha güçlü... Ligde cezaları sebebiyle forma giyemeyen Ndiaye, Rodrigues, Donk, Avrupa’da teknik direktör Fatih Terim’in seçeneklerini bir hayli artırıyor. Şampiyonlar Ligi’nde şu ana kadar 4 puan toplayan sarı-kırmızılılar yarın puansız rakibi Lokomotiv Moskova ile deplasmanda oynayacak. Rus ekibinin Avrupa yolculuğunu sürdürmek için, Galatasaray karşısında mutlaka galip gelmesi gerekiyor. Bu sebeple Galatasaray maça çok avantajlı çıkacak. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, hızlı geçiş oyunuyla rakibinin fişinin çekmeyi hedefliyor.



Kanat açılımı

Orta sahada Ndiaye’nin dikine oyununun ve süratinin bu maç özelinde de çok mühim olduğunu talebelerine aktaran Terim, savunma önünde de Donk, Fernando ikilisine şans tanıyarak, Ruslara geçit vermemeyi hedefliyor. Oyuncularından kesinlikle sakin kalmalarını ve rakibi hataya zorlamalarını isteyen Terim, kanatlardan da hızlı akınlarla, kaleye inmeyi amaçlıyor. Son maçta Feghouli’nin performansından memnun kalan tecrübeli teknik adamın “A Planı” ileri üçlüyü Rodrigues, Onyekuru ve Feghouli şeklinde kurmak. Terim, yerden ve hızlı oyunla Lokomotiv Moskova engelini aşmak istiyor.

Taktik çalıştılar

Galatasaray, yarınki Lokomotiv Moskova maçının İstanbul hazırlıklarını tamamladı. Koordinasyon ve ısınma çalışmalarının ardından ana bölümde taktik oyun oynandı. Çalışmanın bir bölümünde oyuncular ayaklarının yanı sıra ellerini de kullandı. Sarı-kırmızılılar, bugün özel bir Moskova’ya uçacak.

Dürüstçe geri döndü!

Türk futbolunda son dönemlerde öyle gelgitler var ki insanın başı dönüyor. İşte bu dönüş de onlardan birisi. Galatasaray camiası ile TFF arasındaki gerilim her geçen gün artıyordu. Başkan Mustafa Cengiz, sert göndermelerde bulunuyor ve “Sahte dostlardan uzak durun” diyordu. Ve federasyonda başkan vekili olan Galatasaray camiasının önemli ismi Ali Dürüst detay vermeden tüm görevlerinden istifa ettiğini cumartesi günü açıkladı. Sarı-kırmızılılar, Dürüst’ü duruşundan dolayı kutladı. Ve dün... Ali Dürüst’ten bir açıklama daha. İstifa kararını bir defa daha değerlendirdiğini ve duygusal karar verdiğini belirten Ali Dürüst “Benim TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve TFF’ye güvenim tamdır. Bu nedenle istifa kararımdan vazgeçerek TFF’deki bütün görevlerimi sürdürme kararı aldım. Türk futboluna yeni katkılar yaparak Galatasaray’ımı en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğim. Kamuoyuna saygıyla duyururum” dedi.

Maicon’a aile morali

Ailevi problemler yüzünden zor günler geçiren Maicon’a destek geldi. Eşi evi terk ettiği için büyük moral bozukluğu yaşayan ve bu durumu performansına da yansıyan Brezilyalı stoper, anne ve babasının İstanbul’a gelmesiyle moral buldu. Anne ve babasına İstanbul’u gezdiren ve bu durumu sosyal medya hesabından paylaşan Maicon’un hayli mutlu olduğu gözlendi.