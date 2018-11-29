Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

Özellikle son 25 günlük süreçte sıkıntılı bir dönem geçiren Galatasaray, dün akşam Şampiyonlar Ligi’nin 5’inci haftasında Lokomotiv Moskova’ya konuk oldu. Sıfırın altında 10 dereceye dayanan soğukta sahaya çıkan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, ligde cezalı durumda olan Donk, Rodrigues ve Ndiaye’ye 11’de görev verirken, sakatlıktan çıkan Nagatomo da sol çizgideki yerini aldı. İlk tehlikeli atak Moskova cephesinden geldi. 3’te derinlemesine atılan topta Smalov dar açıdan vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak direkten döndü. 7’de Rodrigues soldan topu arka direğe doğru yolladı, Ozan’ın kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı. 23’te G.Saray adına maçın en etkili isimlerinden Linnes sağda Rodrigues ile oynadı, Rodrigues sıfıra inip ortaladı, Eren önünde kalan topa sert vurdu, meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

Hayal kırıklığı

Galatasaray, rakibi karşısında fazla zorluk yaşamazken, devreye beraberlikle girilmek üzereydi ki kalesinde şok bir gol gördü. 43’te Farfan’ın sağdan çevirdiği topta Krychowiak ceza sahası içinde gelişine vurdu, Donk’a çarpan top Muslera’yı yanılttı ve ağlarla buluştu: 1-0. Cimbom ikinci yarıya da olumsuzlukla başladı. Sağdan gelişen Lokomotiv atağında 6 pas üzerinde kaleciyle karşı karşıya kalan Ignatjev rahat bir şekilde filelerimize topu gönderdi: 2-0. Farkın ikiye çıkması Galatasaray takımının moralini bir hayli düşürürken, sarı-kırmızılılar geri dönüşü gerçekleştirecek oyun organizasyonlarını bir türlü yapamadı. Moskova deplasmanında hayal kırıklığına uğrayan Cimbom’un, Şampiyonlar Ligi macerası sonlandı, şimdi tek hedef Avrupa Ligi...

Onyekuru: Futbolda bunlar var

G.Saray’da vasatı aşamayan futbolculardan Henry Onyekuru, “Kazanmak için gelmiştik olmadı. Futbolda bunlar oluyor. 1. dakikadan 90. dakikaya kadar bütün arkadaşlarımız elinden geleni yapmaya çalıştı” derken, “Avrupa Ligi şansımız var. Porto maçını taraftarımızla birlikte kazanmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Avrupa Ligi bile zor

“Böyle skorlara alışık değilim. Şimdi Avrupa Ligi sözü söyleme zamanı ama...”

G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim maçın ardından dikkat çeken açıklamalar yaptı. “Rakibimiz bizden daha iyi oynadı. Bitirici noktada fazla bir etkimiz yoktu. Ocak transfer dönemi çok şeyi belirleyecek. G.Saraylılar bize ocak ve temmuz için müsaade edecekler. Onlar ne demek istediğimi anlar. Herkes, Galatasaray’da oynamanın çok önemli olduğunu bilmek zorunda” diyen Terim, “Bahane üretmeye gerek yok. Böyle skorlara alışık değilim. Şimdi Avrupa Ligi sözü söyleme zamanı. İnşaallah kalırız ama o da kolay değil” şeklinde konuştu. Sözleşmesi bitecek olan Manuel Fernandes için, “Beğendiğim bir oyuncu ama şu an bir şey yok. Fakat her şey olabilir” ifadelerini kullandı.