Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’de son haftaların Yiğido’su hiç kuşkusuz Sivasspor. Neden mi? 10. hafta sonunda Tamer Tuna ile yollarını ayıran Sivas, Hakan Keleş’le Beşiktaş maçına çıkmış ve İstanbul’da çok önemli bir zafere imzasını atmıştı. Geçen haftayı Rize beraberliği ile kapatan aynı Yiğido dün de lider Medipol Başakşehir’in misafiriydi. Akla geçen sezon Başakşehir’den son anda puan aldığı ve rakibine şampiyonluk yolunda ağır darbe indirdiği maç gelse de kadro kalitesine ve tecrübesine bakıldığında Başakşehir’in rahat ve farklı kazanacağı düşüncesi ağırlıktaydı. Ancak hiç de öyle olmadı.



Net fırsatlar kaçtı

Sivasspor her zamanki oyun anlayışından ödün vermeden topu aldığında hızlı çıkarak ve ayağa oynayarak sonuca gitmeye çalıştı.35’te Gabriel Torje’nin harika ara pasını Muhammet, usta işi vuruşla bitirdi. Devre böyle biterken ikinci yarı yüklenen bir Başakşehir vardı. 58’de Sivas Emre Kılınç’la ikinci gol şansını değerlendiremezken 65’te Edin Visca, 71’de Adebayor, 79’da Kerim Frei, 79’da Mossoro ve 86’da Napomeoni önemli fırsatları değerlendiremeyen isimlerdi. Ki bu pozisyonlarda kaleci Tolgahan’ın kurtarışları da vardı.

Demek ki tesadüf değilmiş

Sivasspor’un hocası Hakan kELEŞ “Oyuncularımı tebrik ediyorum. Ne yapmaları gerekiyorsa onu yaptılar. İlk yarı sonucu aldık. Son bölümlerde oyunu korumak durumunda kaldık. Puana ihtiyacımız vardı ve onu da buradan aldık. Beşiktaş maçının tesadüf olmadığını gösterdik.



Çalıştığımız yerden yedik

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “Saha ve pozisyon dağılımı doğru olmayınca oyun kitleniyor. Çalıştığımız yerden golü yedik. Top hep bizdeydi ama pasın şiddetini ayarlayamadık. Duygularımızı devreye sokmamalıyız” açıklaması yaptı.