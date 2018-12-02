Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa Milli Takımı teknik direktörü Didier Deschamps, EURO2020 elemelerinde kura çekiminin ardından açıklamalarda bulundu.

"İŞİMİZ KOLAY DEĞİL"

50 yaşındaki çalıştırıcı açıklamasında, "Zor bir grup. İyi bir karşılaşma olacak Türkiye ile. Türkiye ile oynamak mutluluk. Yardımcım orada çalıştı. Çok sıcak bir atmosfer olacak. İşimiz kolay değil. Türkiye'ye gitmek mutluluk olacak. Türkiye'de kaliteli oyuncular olduğunu düşünüyorum. Türkiye, Avrupa'da ağırlığı olan bir takım" dedi.

"VALBUENA'YI ÇAĞIRABİLİRİM"

Valbuena hakkında bir soru sorulurken, "Sezona kötü başladı ama düzeldi. Şu an iyi bir dönemden geçiyor, değerlendireceğim" sözlerini kullandı