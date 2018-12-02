Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş'a konuk olan Galatasaray, müsabakanın 44. dakikasında penaltı bekledi.

Maçın 44. dakikasında ceza sahası içinde topu uzaklaştırmak isteyen Medel'in vuruşunda top Vida'ya çarptı. Sarı-kırmızlı futbolcular, Vida'nın topa elle müdahale ettiğini belirtip penaltı itirazında bulundu.

Cüneyt Çakır, VAR odasından gelen uyarı sonrasında pozisyonu izlemek için monitörün başına geçti ve pozisyonda devam kararı verdi.

Öte yandan Galatasaraylı taraftarlar, sosyal medyada Cüneyt Çakır'ın kararına büyük tepki gösterdi.

(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.)