Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Taraftarların büyük bir bölümü alınan kötü sonuçların ardından yüksek bir sesle Ersun Yanal'ı takımın başında görmek istediklerini haykırdı. Ancak Erwin Koeman'la yola devam etmeyi seçen Başkan Ali Koç bir türlü beklenen açıklamayı yapmadı.

Son olarak bir taraftarla yaptığı telefon görüşmesinin kaydı sosyal medyaya düşen Başkan Ali Koç, Ersun Yanal için yine kaçamak söylemlerde bulundu.

ERSUN YANAL OLMAYACAK

Kasımpaşa maçı sonrasında yönetim kurulu ile toplantı gerçekleştiren Ali Koç, Ersun Yanal konusundaki tavrını bir kez daha açıkladı. Tecrübeli hoca ile çalışmak istemediğini söyleyen Ali Koç yönetimdeki bazı isimlerin ısrarına rağmen bu konuyu bir daha açılmamak üzere kapattı.

Ali Koç, hafta içinde bir açıklama yaparak Ersun Yanal konusundaki düşüncelerini bir kez daha medyayla paylaşıp taraftarın bu yöndeki beklentilerine son verecek.