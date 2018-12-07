Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş’ın problemleri yıldızları Pepe ve Babel için karar verildi. Son zamanlarda sıkıntı çıkaran iki yıldız oyuncu da ocak ayında takımdan gönderilecek. Başkan Fikret Orman ve teknik direktör Şenol Güneş, geçtiğimiz hafta boyunca iki oyuncu için sürekli görüş alışverişinde bulundu. Şenol Güneş’in takıma olan aidiyet duygularının kalmaması sebebiyle Pepe ile Babel’i kadroda tutmak istemediğini Başkan Orman’a ilettiği öğrenildi. Pepe’nin alacakları için TFF’ye başvurması üzerine Ankaragücü maçı öncesi yedek kalacağını öğrenince isyan etmesi bardağı taşırmıştı. Bunun üzerine Portekizli yıldız kadro dışı bırakılmıştı. Pepe’nin ilk yarının sonuna kadar forma giymeyeceği de gelen bilgiler arasında. Babel de sözleşmesine zam isteyince yönetimi zor durumda bırakmış, yönetimin teklifini beğenmeyince de sahada isteksiz oynamaya başlamıştı.



Flamengo devrede

Yetmezmiş gibi sosyal medyada bir taraftara hakaret eden, üstelik Başakşehir maçı devre arasında Şenol Güneş’e “Sen futbolu bilmiyorsun” diye bağıran Hollandalı yıldızın affedilmesi de mümkün görünmüyor. Öte yandan Babel’in siyah-beyazlı takımda yaşadığı problemler üzerine Flamengo yöneticileri devreye girdi. Beşiktaş, Babel için 4 milyon avro bonservis bedeli talep ederken, iki tarafın yakın zamanda masaya oturacağı ve transferi bitirmeye çalışacağı öğrenildi. Pepe için de Porto’nun yanı sıra Arap ve Çin kulüpleri sıraya girmiş durumda. Siyah-beyazlı yönetimin Portekizli stoper için 1 milyon avro bonservis bedeli belirlediği öğrenildi. Eğer siyah-beyazlılar yıllık 5 milyon avro kazanan Pepe’yi elden çıkarabilirse ara transfer döneminde derin nefes alacak ve yeni takviyeler için de elinde büyük bir koz olacak.

Albayrak’a 75 gün ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaşlı yönetici Metin Albayrak’a Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan derbi maçta hakeme ‘Eyyamcılık yapıyor’ dediği için 75 gün hak mahrumiyeti ve 35 bin lira para cezası kesti. Kurul, ayrıca Galatasaray Kulübü’ne de 60 bin lira para cezası verdi.

Kartal seri peşinde

Oynadığı son 3 resmî maçı kazanarak yeniden ayağa kalkan ve bu akşam Alanya deplasmanına çıkacak olan Beşiktaş, seriyi sürdürmek istiyor. Siyah-beyazlılar karşılaşmayı kazanırsa bu sezon ilk defa ligde üst üste üç galibiyete imza atacak. Beşiktaş’ta kadro dışı olan Pepe ve Tolgay ile sakatlıkları sürdüğü açıklanan Babel, Roco, Caner Erkin ve Lens, Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.

Adriano sınırda

Beşiktaş’ta Adriano, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu sezon Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çaykur Rizespor ve Galatasaray maçlarında sarı kart gören Adriano bu akşam da aynı durumu yaşarsa Trabzonspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.



Orman dava açtı

Fikret Orman’dan beklenen hamle geldi. Orman, son günlerde Galatasaray’ın taraftar grubu ultrAslan’ın yaptığı sosyal medya paylaşımlarından dolayı mahkemeye gitti. Başkan Orman’ın, ultrAslan’ın yanı sıra 13 farklı hesabın paylaşımlarına erişimi engelleme davası açtığı belirtildi.