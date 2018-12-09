Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akhisarspor Fenerbahçe canlı izle, Akhisar Fenerbahçe şifresiz izle, Akhisar FB canlı skor, Akhisarspor Fenerbahçe şifresiz kanallar... Spor Toto Süper Lig 15. hafta karşılaşmaları arasında günün merakla maçı Akhisarspor Fenerbahçe maçı oluyor. Ligde düşme hattına yakın olan bölgeden kurtulmak isteyen sarı lacivertli ekip, Akhisar deplasmanından 3 puan ile ayrılarak moral bulmak istiyor. Phillip Cocu'nun ardından birkaç maç iyi sonuçlar alınsa da Fenerbahçe ligde son sıralardan kurtulamadı. Akhisarspor ise ligde 13 puanla 16. sırada bulunuyor. 3 puana ihtiyaç duyan iki takımın karşılaşmasının büyük heyecana sahne olması bekleniyor.

AKHİSARSPOR FENERBAHÇE CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

AKHİSARSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Akhisar Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak Akhisarspor-Fenerbahçe maçında hakem Bülent Yıldırım düdük çalacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1 HD'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar tg.com.tr'de sizlerle olacak.

Aynı zamanda maçı internetten canlı olarak izlemek isteyenler aşağıda paylaştığımız link aracılığı ile (üyelik karşılığında) karşılaşmayı takip edebilirler.

AKHİSARSPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ -ÜYELİK KARŞILIĞINDA-

Spor Toto Süper Lig’de 14 puanla düşme hattında bulunan Fenerbahçe, 1 puan gerisindeki Akhisarspor ile deplasmanda karşılaşacak. Son 9 maçında sadece 1 galibiyeti bulunan Fenerbahçe Akhisarspor'u deplasmanda yenerek çıkışa geçmek istiyor. Ligde son 5 maçta 1 yenilgisi bulunan ve bu müsabakalarda 8 puan toplayan ev sahibi takım, 15. haftaya 13 puanla 16. sırada, düşme hattında girdi.

AKHİSARSPOR FENERBAHÇE AZ TV İDMAN TV YAYINLANACAK MI?

Spoerseverler her karşılaşmada olduğu gibi bu karşılaşmada da internet üzerinden Akhisar Fenerbahçe AZ TV ve Akhisarspor FB İdman TV gibi konuları araştırıyorlar ancak karşılaşma sadece beIN SPORTS 1 HD üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Akhisarspor: Fatih - Lopes, Caner, Sissoko, Vrsajevic, Aykut, Serginho, Barbosa, Josue, Güray, Bokila

Fenerbahçe: Harun - Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Eljif Elmas, Barış, Benzia, Mehmet Ekici, Slimani

Akhisarspor'da sakatlıkları bulunan Dany, Mustafa Yumlu ve Bilal Kısa’nın yanı sıra Yevgen Seleznov Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek. Elvis Manu’nun durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

Fenerbahçe'de Jailson ve Soldado cezası, Tolga Ciğerci, Alper Potuk, Valbuena, Ayew ve Michael Frey sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

KOEMAN İÇİN KRİTİK KARŞILAŞMA

Akhisar maçı, teknik sorumlu Erwin Koeman’ın da geleceğini belirleyecek. Alınacak kötü bir sonuç halinde Hollandalı hocanın yerine yeni bir teknik direktörle anlaşılması bekleniyor. Başkan Ali Koç’un daha önce yaptığı açıklamalara rağmen kulislerde Ersun Yanal ismi konuşuluyor.

FENERBAHÇE İLE AKHİSARSPOR 13. RANDEVUDA

Fenerbahçe ile Akhisarspor, Süper Lig’de 13. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 12 maçta Fenerbahçe 6, Akhisarspor 5 galibiyet aldı, bir karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Sarı-lacivertlilerin 23 golüne, yeşil-siyahlılar 16 golle yanıt verdi.

Akhisarspor, Fenerbahçe ile geçen sezon yaptığı 3 resmi maçı da kazandı.

Süper Lig’deki maçlarda evinde 1-0, deplasmanda da 3-2’lik skorlarla galip gelen yeşil-siyahlılar, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise Diyarbakır’daki finalde rakibine 3-2 üstünlük kurarak tarihinde ilk kez kupayı müzesine götürdü.