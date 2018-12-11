Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi’nde Porto maçı öncesi gündemi ve geçmişi değerlendirdi önemli mesajlar verdi. Ki en dikkat çekeni soru işaretlerinin çok olduğu Bafétimbi Gomis’in ayrılığıydı. Terim bu konuda “Koca bir takımı bir oyuncuya bağlamak doğru değil” derken “Galatasaray takımı, Gomis’in yerine iki oyuncu alma niyeti olmasa Gomis’i verir mi? Bir değil iki santrfor alınması sözü verildiği için biz de evet dedik. Galatasaray’ın menfaati olmasa teknik heyet evet demez. O gün idari ve teknik olarak karar verildi. Ki o gün için o kararın verilmesi doğruydu” dedi ve kulübün içinde bulunduğu şartları hatırlattı. Fatih Hoca, derbi sonrasındaki cezaların da kendilerini etkilediğini ve bazı şeyleri engellediğini söyledi.

EŞİT ŞARTLARDA DEĞİLDİK

Fatih Hoca, Melo ve Sneijder konusunda da “Şu ana kadar bir temasımız olmadı. Ancak; onlarla temasımız olması gerekmiyor. Bir çağırsak geleceklerini biliyoruz. Onların ismini söyleyince bile yüzüm gülüyor” dedi. Terim, UEFA’nın kısıtlamaları sebebiyle Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleriyle eşit şartlarda mücadele edemediklerinin altını çizerek UEFA’ya kalmaları hâlinde sonuna kadar da gitmek istediklerini söyledi. Schalke ile L. Moskova arasındaki mesajlaşmayı da espri olarak değerlendiren Terim “Gönül isterdi ki biz tweet atalım, “Haydi Lokomotiv Moskova” diye. Şimdi haydi Galatasaray demekte yarar var” diye konuştu.

AVRUPA'DA OLMA SÖZÜ

Galatasaray’ın Brezilyalı futbolcusu Mariano Filho, Porto maçını değerlendirdi: Gruptan çıkmayı garantilemiş bir takımla oynayacağız. Ne olursa olsun her zaman tehlikeli bir takım. Galatasaray gibi büyük bir takımın her zaman Avrupa’da olması gerekiyor. Bu maçın bizi nereye taşıyacağının farkındayız. Tek amacımız Avrupa’da olmak. Bunun için elimizden geleni yapacağız.

SATIR BAŞLARI

l Emre Akbaba’nın ayağı kırıldı. Nagatomo’nun ciğeri söndü. Pek görmediğimiz bir şeye denk geldik.

l Galatasaray güçlü bir markadır. Bu unutulmamalıdır. Bu güçlü marka kendisini yenileyebilir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.

l Biz derin ve geniş bir kadroya sahip değiliz. Nagatomo, 21 Ocak’a kadar yok. Asya Kupası’na gidecek.

l Benim gibi hayatı hücumla geçmiş bir hoca, üçlüyle, beşliyle oynar mı? Demek ki yeni bir şeyler arıyoruz, zorlanıyoruz.

l Takım koşmuyor deniliyor ama Şampiyonlar Ligi ayarında da koştuk. Çocuklar iyi profesyoneller ve iyi işler yapıyorlar.