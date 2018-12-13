Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

F.Bahçe Teknik Direktörü Erwin Koeman, Spartak Trnava maçına yönelik yaptığı 3 dakikalık basın toplantısında, “Takımımız için böyle maçlar öz güven açısından önemli. Turu geçmiş olsak bile futbol oynamak ve kazanmak için buradayız” derken, “Kadroda çeşitli sebeplerle eksiklerimiz var. Bizim almadığımız futbolcular da var. Dinlenmeleri gerektiği yönünde karar verdim. Ligi de düşünmek zorundayız. Elimizdeki en güçlü kadroyla maça çıkacağız” sözlerini kullandı. Tecrübeli stoper Skrtel ise, “Sabırsızlanıyorum. Çünkü ilk defa bir Slovak takımına karşı oynayacağım” dedi.

> Altyapıdan takviye

F.Bahçe’de Trnava maçı öncesi kadro sıkıntısı büyük. UEFA’ya bildirilen 23 kişilik listede tam 12 eksik bulunuyor. Sakat Valbuena, Alper, Hasan Ali, Ayew, Oğuz Kağan ve Frey’in yanı sıra Elif de sarı kart cezası sebebiyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Aatıf ile Volkan da kadro dışı. Son haftaların bankosu Mehmet Ekici, Berke ve Soldado’nun yanı sıra Mehmet Topal, Benzia ve Neustadter UEFA listesinde yok. Koeman kadroyu Mahsun, Batuhan ve Burak Albayrak başta olmak üzere altyapıdan 6 genç isimle takviye etmek zorunda kaldı.