Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarı-lacivertli kulüp, dün Phillip Cocu'nun sözleşmesinin feshedildiğini duyurduktan sonra bugün de Ersun Yanal ile 1,5 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Futbol A Takımı teknik direktörlüğü için 2013-2014 sezonunda da takımımızı çalıştıran ve Fenerbahçemizi şampiyonluğa ulaştıran Ersun Yanal ile 1.5 yıllığına anlaşma sağlamıştır. Dün gece resmi imzaların atılması ile Fenerbahçe ailemize katılan Ersun Yanal’a yuvana hoş geldin diyor, hep birlikte nice başarılar yaşamayı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

ERSUN YANAL LİGDEKİ SON ŞAMPİYONLUĞU YAŞATMIŞTI



Ersun Yanal, 2013-2014 sezonunda da Fenerbahçe'nin başında görev almış ve sarı-lacivertlilere ligdeki son şampiyonluğunu yaşatmıştı. Yanal, o dönem başkanlık yapan Aziz Yıldırım ile yaşadığı sorunlar sonrası takımdan gönderilmişti. Sarı-lacivertli taraftarlar, bu sezon alınan kötü sonuçların ardından deneyimli teknik adamın takımın başına geçmesi için birçok kampanya başlatmıştı.

'MAAŞINI TL ÜZERİNDEN ALACAK'



Sarı-lacivertlilerle 1,5 yıllık sözleşme imzalayarak ikinci dönemine başlayacak olan Yanal’ın TL üzerinden maaş alacağı belirtiliyor.



'TAZMİNAT MADDESİ YER ALMIYOR'



Ayrıca sözleşmedeki ücretin yarısını peşin olarak alacak Ersun Hoca, kalan yarısını ise performansa göre kazanacak. Sözleşmedeki en önemli unsur ise herhangi bir tazminat maddesinin yer almaması.



DOGUM GÜNÜNDE SAHADA



Ersun Yanal’ın doğum günü olan 17 Aralık’ta oynanacak Erzurumspor maçında takımın