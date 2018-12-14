Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cocu’yu PSV’den koparmak için Hollanda ekibine 2 milyon avro fesih bedeli ödeyen Fenerbahçe, evinde 500 bin avro kazanan hocaya yıllık 2,1 milyon avro maaş bağladı. Cocu alacağı tazminat da hesap edildiğinde Fenerbahçe’ye yaklaşık 5 milyon avroya mâl oldu.



EN KÖTÜLER ARASINDA

Fenerbahçe, Cocu'nun takımın başında yer aldığı 4 ay içinde 15 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmaların sadece 3'ünü kazanabilirken, 7 mağlubiyet ve 5 beraberlik aldı. Süper Lig'de düşme potasının sadece bir puan üstünde 15. sırada iken görevden alınan Cocu, %20 galibiyet yüzdesiyle son dönemlerin en başarısız teknik direktörlerden biri oldu. Sarı-lacivertliler, Hollandalı hoca ile 13 gol atarken kalesinde 21 gol gördü, attığından 8 gol fazla yedi..