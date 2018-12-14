Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesi son buldu. Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz günlerde el sıkıştığı Ersun Yanal'ı göreve getirdiğini duyurdu.

Resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz, Futbol A Takımı teknik direktörlüğü için 2013-2014 sezonunda da takımımızı çalıştıran ve Fenerbahçemizi şampiyonluğa ulaştıran Ersun Yanal ile 1.5 yıllığına anlaşma sağlamıştır. Dün gece resmi imzaların atılması ile Fenerbahçe ailemize katılan Ersun Yanal'a yuvana hoş geldin diyor, hep birlikte nice başarılar yaşamayı diliyoruz."

4 YIL ÖNCE ATTIĞI TWEET'İ HATIRLATTILAR

Sarı-lacivertliler, sosyal medya hesabından yaptıkları açıklamada Ersun Yanal'ın 4 yıl önceki tweet'ini hatırlattı. Paylaşılan mesajda, tecrübeli hocanın 25 Temmuz 2014'te yazdığı "Mutluluk Fenerbahçe'de olmaktır." ifadesi yer aldı.