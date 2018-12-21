Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor'un Onur Kıvrak'la birlikte kadro dışı bıraktığı Burak Yılmaz'ın yeni takımı Beşiktaş oldu. Anlaşmanın kısa süre içerisinde resmen açıklanması bekleniyor.

YILLIK 2.7 MİLYON EURO KAZANACAK

Akşam gazetesinin haberine göre, Burak Yılmaz, Beşiktaş'a resmi imzayı attı. 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2+1 yıllık sözleşmenin altına imza atan deneyimli golcünün siyah-beyazlı ekipten 2.7 milyon euro kazanacağı aktarıldı.

YILLIK ÜCRETİ KUR 5.5 TL'DEN SABİTLENECEK

Yeni çıkan kanun çerçevesinde maaşını TL olarak alacak Burak'ın yıllı ücretinde kur 5.5 TL'den sabitlenecek.



14 MİLYON 850 BİN TL ALACAK

Burak Yılmaz, siyah-beyazlı ekipten yıllık 14 milyon 850 bin Türk lirası alacak.



RESMİ AÇIKLAMA ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE

Beşiktaş'ın resmi açıklamayı önümüzdeki günlerde yapacağı aktarıldı.

