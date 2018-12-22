Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Fenerbahçe’de golcü krizini Roberto Soldado çözecek. Geçen sezon birinci golcü olarak transfer edilen, ancak yaşadığı sakatlıklar sebebiyle Jannsen ve Fernandao’nun arkasında kalan İspanyol, Giresun maçındaki performansıyla teknik direktör Ersun Yanal’dan tam not aldı. Sezon başında Slimani ve Frey transferlerini gerçekleştiren sportif direktör Damien Comolli’nin Arap takımlarına satmak istediği İspanyol, bu teklifleri geri çevirerek takımda kalmayı tercih etmişti. Ancak fiziksel olarak hazır olmayan Soldado, Slimani ile Frey’i geçememiş, sadece ikisi ilk 11’de olmak üzere 8 maçta forma giyebilmişti. Bu mücadelelerde 253 dakika şans bulan İspanyol yıldız, Galatarasay derbisinde ise ortalığı karıştırmış ve 6 maç ceza almıştı. Ancak Soldado’nun dönüşü muhteşem oldu.



İKİNCİ BAHARI...

Maç eksiğine ve ağır zemine rağmen Giresun karşısında 90 dakika sahada kalan Roberto Soldado sadece attığı şık golle değil, mücadele hırsı, arkadaşlarına alan açmasıyla da Ersun Yanal’dan tam not aldı. Antrenmanlarda özel olarak ilgilendiği yıldız golcünün performansından son derece memnun olan Ersun Yanal’ın Soldado’yu birinci golcü olarak düşündüğü, Antalya deplasmanında Slimani’yi yedek soyunduracağı öğrenildi. Kondisyon eksiği bulunan 33 yaşındaki golcünün açığını devre arası kampında kapatmayı hedefleyen Yanal, Soldado’nun ikinci baharını yaşayacağına inanıyor. Teknik heyetin kendisine gösterdiği sıcak yaklaşımla motivasyonu artan İspanyol da hırs yapmış durumda. Ekstra çalışmalarla açık kapatan Soldado “Sahada olmayı ve gol atmayı özlemişim” dedi.

Gülmeyi hatırladılar

Fenerbahçe, kupadaki Giresun randevusundan sonra hız kesmeden ligdeki Antalya mücadelesinin hazırlıklarına başladı. Sezonun en farklı galibiyetini alarak moral bulan sarı-lacivertlilerin dün yaptığı antrenmanda Giresun’da ilk on birde çıkan oyuncular yenilemeyle yetinirken diğerleri taktik ağırlıklı çift kale maç yaptı.

KUPADA RAKİP ÜMRANİYE

Giresunspor’a gol yağdırarak Türkiye Kupası’nda son 16’ya kalan Fenerbahçe, 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor’la eşleşti. Kura sonrası değerlendirmede bulunan idari menajer Volkan Ballı “İstanbul dışına çıkmayacağız, bizim için iyi kura” derken “Türkiye Kupası önemli. Hem ligde çok iyi yerlerde olmayı hem de kupayı kazanmayı istiyoruz. Türkiye Kupası, Avrupa kupalarına katılma anlamında ciddi bir hedef” diye konuştu.

HOLLANDA’YI SALLADI

Ferdi Kadıoğlu’nun Fenerbahçe’yle ilk maçına çıkması Hollanda’da gündem oldu. Nu Sport “Cocu ve Koeman gibi Hollandalı teknik adamların oynatmadığı Ferdi’yi, Ersun Yanal ilk kez oyuna soktu” diye yazarken Football Oranje ise “Kadıoğlu sonunda sahaya çıktı” ifadesiyle oyuncunun 5 ay sonra forma yüzü gördüğünü hatırlattı.