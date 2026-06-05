İtalyan basınına konuşan deneyimli teknik direktör Fatih Terim, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı ve İtalyan meslektaşı Vincenzo Montella hakkında yöneltilen sorulara cevap verdi.

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ve Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab'ta görev yapan Fatih Terim, İtalyan basınından Tuttomercato'ya A Milli Futbol Takımı hakkında röportaj verdi.

Fatih Terim

"TÜRKİYE''NİN BÜYÜK POTANSİYELİ VAR"

Birçok kişi, Türkiye'yi Dünya Kupası'nın muhtemel sürprizi olarak görüyor. Siz de aynı fikirde misiniz?

"Hem evet hem hayır. Türkiye'nin Dünya Kupası'nda büyük bir başarı elde etmesinin milyonlarca insan tarafından bir sürpriz olarak görülebileceğini anlıyorum. İspanya, Fransa, Brezilya, Arjantin, İngiltere ve Portekiz gibi milli takımların doğal favoriler olarak görüldüğü turnuvada, bizim çeyrek finale ya da ötesine çıkmamız kesinlikle beklenmedik bir durum olurdu. Ancak Türkiye'nin büyük potansiyeli var. Bu turnuvada insanların sürpriz olarak gördüğü şeyi normal bir şeye dönüştürmek istiyoruz. Önemli olan istikrarı sağlamak. Son 3 Avrupa Şampiyonası'na katıldık ve 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na geri dönüyoruz. Bu hedef çok önemliydi. Her zaman söylediğim şudur: Her zaman orada olmalıyız, istikrar sağlamalıyız, başarı da gelecektir. Türkiye için sınır olmadığını düşünüyorum. Önemli olan turnuvada yer almaktır. Türkiye'nin Dünya Kupası'na ihtiyacı var ama Dünya Kupası'nın da Türkiye'ye ihtiyacı var. Çünkü ülkemiz büyük turnuvalarda sadece oynamakla kalmaz: Onlar yaşar ve coşturur! Taraftarlar, enerjisi ve duygularıyla her zaman iz bırakır."

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"MONTELLA'YA HER ZAMAN İNANDIM"

Vincenzo Montella'nın başarısı sizi şaşırttı mı?

"Kesinlike hayır. Vincenzo'ya hem kişiliği hem de tecrübesi ve yeteneği nedeniyle her zaman inandım. Türkiye ile Montella arasında büyük bir uyum oluştu çünkü benim şehrim Adana'da, futbol kariyerime başladığım kulüp olan Adana Demirspor'da çok önemli bir iş başardı. Buralarda kulüp düzeyinde çalışmak çok zordur. Kariyerinin büyük bir bölümünü 30-35 milyon taraftarı olan Galatasaray gibi dev bir kulüpte geçirmiş biri olarak sorumluluğun ne demek olduğunu biliyorum. Ancak milli takımda bütün bir ülkeyi temsil ediyorsunuz. Özellikle Türkiye gibi duygusal yoğunluğu yüksek ülkelerde, işler kötü gittiğinde eleştiriler çok daha sert hale geliyor. EURO 2024'te benzer bir durum yaşamıştık. O zaman da her zaman teknik direktörü desteklemenin önemini vurgulamıştım. Çünkü kısa turnuvalarda sevinç ve hayal kırıklığını ayrı ayrı yaşamak için zaman yoktur: Her yargı ancak resmin tamamı görüldüğünde verilmelidir."

Vincenzo Montella

"İSİMLER, TARİH VE GELENEK YETERLİ DEĞİL"

Adınız Serie A ve İtalyan futboluyla anılıyor: Sizce İtalya neden artık Dünya Kupası'na katılamıyor?

"Bunu kabullenmek kolay değil çünkü İtalya'yı her turnuvada görmek isterdim. Ancak futbolda maçları kazanmak için isimler, tarih ve gelenek yeterli değildir. İtalya'nın hâlâ büyük bir futbol kültürü var: Taktik, defans disiplini ve oyuncu gelişimi ortadan kalkmadı."

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