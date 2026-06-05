“İnşallah 19 Temmuz’da New York’tan İstanbul’a geliriz” diyen Hacıosmanoğlu “Uğurlamaya 400 araç gelmişti, dönüşte 1.000 tane bekleriz” dedi.

2026 FIFA Dünya Kupası’na hazırlanan A Millî Takım’ın Miami’deki ilk idmanını takip eden TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, hedeflerinin final oynamak olduğunu söyledi.

Millî takımımızın turnuvada çok büyük başarılar elde edeceğini söyleyen Hacıosmanoğlu “Kampta müthiş bir ortam var. Arkadaşlar çalışıyor, biz de tabii ki onların peşinden geleceğiz, yorulmak diye bir şey yok. 80 milyon sizden başarı bekliyorsa artık kendinizi düşünemezsiniz. Görüyorsunuz arkadaşlar antrenman yaparken nasıl bir aile ortamı var. Her hareketlerinden bunu anlıyorsunuz” diye konuştu.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR 2026 Dünya Kupası: A Milli Takım oyuncularının forma numaraları açıklandı

SONUNA KADAR DEVAM

Takımdan beklentilerinin büyük olduğunu vurgulayan Hacıosmanoğlu “Hep söylüyorum, inşallah 19 Temmuz’da, New York’tan İstanbul’a geliriz. (Dünya Kupası finali 19 Temmuz’da) Nasıl Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden 400 tane TOGG uğurladıysa bizi, herhâlde Fuat Tosyalı Bey’i ararız (TOGG Yönetim Kurulu Başkanı) o zaman 400 değil de 1.000 tane TOGG ile karşılarlar” ifadelerini kullandı.

Kamp ziyarete gelen TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu da “Takımımız inşallah burada ülkemizi gururlandıracak başarıyı elde edip, milyonları mutlu ederler. Buna yürekten inanıyoruz” diye konuştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası