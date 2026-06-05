İstanbul Beşiktaş'ta bulunan bir otelde konaklayan 41 yaşındaki Azerbaycanlı Rovshan Muradov, kaldığı odada ölü bulundu. Azerbaycanlı bürokratın kesin ölüm nedeni için otopsi yapılacak.

Bürokrat olan Azerbaycan vatandaşı Rovshan Muradov, katılacağı uluslararası bir konferans nedeniyle önceki gün İstanbul Beşiktaş'ta bulunan bir otele geldi.

YATAĞINDA ÖLÜ BULUNDU

Konferans öncesinde Beşiktaş'taki otele yerleşen Muradov'dan yakınları bir süre haber alamadı. Bunun üzerine yakınları otel yönetimine ulaşarak durumu bildirdi. İhbar üzerine Muradov'un kaldığı odaya giren görevliler, Azerbaycanlı bürokratı yatağında hareketsiz halde buldu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Muradov'a yaptıkları ilk müdahalede hayatını kaybettiğini belirledi.

DARP VE YARA İZİ YOK

Olayın ardından polis ekipleri otel odasında detaylı çalışma yaptı. Oda ve çevresinde yapılan ilk incelemelerde Muradov'un vücudunda herhangi bir yara, darp ya da boğuşma izine rastlanmadığı öğrenildi. İncelenen güvenlik kamera görüntülerinde de odaya gelip giden şüpheli kimseye rastlanılmadı.

Azerbaycanlı bürokrat, Beşiktaş'taki lüks otelde ölü bulundu

OTOPSİ YAPILACAK

Azerbaycanlı bürokratın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Muradov'un kesin ölüm nedeni ise yapılacak otopsi sonrası netlik kazanacak.



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