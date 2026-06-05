Azerbaycanlı bürokrat, Beşiktaş'taki lüks otelde ölü bulundu
İstanbul Beşiktaş'ta bulunan bir otelde konaklayan 41 yaşındaki Azerbaycanlı Rovshan Muradov, kaldığı odada ölü bulundu. Azerbaycanlı bürokratın kesin ölüm nedeni için otopsi yapılacak.
- Muradov, uluslararası bir konferans için İstanbul Beşiktaş'ta bir otele yerleşti.
- Yakınlarının haber alamaması üzerine otel görevlileri tarafından odasında hareketsiz halde bulundu.
- Sağlık ekipleri ilk müdahalede Muradov'un hayatını kaybettiğini belirledi.
- Olay yeri incelemesinde vücudunda darp veya yara izine rastlanmadı.
- Güvenlik kamera görüntülerinde şüpheli bir kimseye rastlanmadı.
- Kesin ölüm nedeni otopsi sonrası netlik kazanacak.
Bürokrat olan Azerbaycan vatandaşı Rovshan Muradov, katılacağı uluslararası bir konferans nedeniyle önceki gün İstanbul Beşiktaş'ta bulunan bir otele geldi.
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YATAĞINDA ÖLÜ BULUNDU
Konferans öncesinde Beşiktaş'taki otele yerleşen Muradov'dan yakınları bir süre haber alamadı. Bunun üzerine yakınları otel yönetimine ulaşarak durumu bildirdi. İhbar üzerine Muradov'un kaldığı odaya giren görevliler, Azerbaycanlı bürokratı yatağında hareketsiz halde buldu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Muradov'a yaptıkları ilk müdahalede hayatını kaybettiğini belirledi.
DARP VE YARA İZİ YOK
Olayın ardından polis ekipleri otel odasında detaylı çalışma yaptı. Oda ve çevresinde yapılan ilk incelemelerde Muradov'un vücudunda herhangi bir yara, darp ya da boğuşma izine rastlanmadığı öğrenildi. İncelenen güvenlik kamera görüntülerinde de odaya gelip giden şüpheli kimseye rastlanılmadı.
OTOPSİ YAPILACAK
Azerbaycanlı bürokratın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Muradov'un kesin ölüm nedeni ise yapılacak otopsi sonrası netlik kazanacak.