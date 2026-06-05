Düzenlediği basın toplantısında gazetecilere futbol topu dağıtan Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum'un attığı topu yakalamaya çalışan bir muhabir dengesini kaybederek yere düştü. Devlet başkanı, düşen gazeteciye yardım etmek için yanına koşarken o anlar kısa sürede gündem oldu.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum'un günlük basın toplantısının sonunda yaşanan ilginç anlar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Dünya Kupası heyecanına dikkat çekmek amacıyla toplantıyı futbol temalı bir etkinlikle sonlandıran Sheinbaum, salondaki gazetecilere futbol topları atarak sürpriz yaptı. Ancak etkinlik sırasında yaşanan beklenmedik bir kaza toplantıya damga vurdu.

Basın toplantısına damga vurdu! Sheinbaumun attığı topu yakalamak isteyen gazeteci yere kapaklandı

TOPU YAKALAMAK İSTEYEN GAZETECİ YERE DÜŞTÜ

Basın mensuplarının yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte Sheinbaum'un fırlattığı toplardan birini yakalamak isteyen bir gazeteci, topa hamle yaptığı sırada dengesini kaybetti. Bir anda yere kapaklanan muhabir, salonda kısa süreli şaşkınlığa neden oldu. Kameralara da yansıyan olay sırasında Sheinbaum'un tepkisi ise dikkatlerden kaçmadı.

Basın toplantısına damga vurdu! Sheinbaumun attığı topu yakalamak isteyen gazeteci yere kapaklandı

GAZETECİYE YARDIM ETTİ

Gazetecinin düştüğünü fark eden Sheinbaum, vakit kaybetmeden muhabirin yanına gitti. Gazetecinin durumunu kontrol eden Meksika lideri, ona ayağa kalkması için yardım etti. Daha sonra söz konusu futbol topunu gazeteciye vererek jest yaptı. Salondakiler yaşananları alkışlarla karşılarken, o anlar sosyal medyada da gündem oldu.

Basın toplantısına damga vurdu! Sheinbaumun attığı topu yakalamak isteyen gazeteci yere kapaklandı

Birçok kişi Sheinbaum'un hızlı ve samimi tavrını överken, bazı kullanıcılar ise gazetecinin topu yakalamak için gösterdiği çabayı esprili yorumlarla değerlendirdi.

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