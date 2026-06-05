Oslo'da yaşayan Petter Gran'ın iki yıl önce balkonundan sepetle pizza satarak başlattığı sıra dışı girişim, sosyal medyada milyonlarca kişiye ulaşarak dünya çapında ilgi gördü. İçeriye müşteri alınmayan işletme, sosyal medya hesabı kullanmamasına rağmen sipariş rekorları kırıyor.

Norveç'in başkenti Oslo'da yaşayan 30 yaşındaki Petter Gran, evinden çıkmadan kurduğu sıra dışı pizza işletmesiyle dünya çapında gündem oldu. "Balkondan Pizza" adını verdiği girişimde siparişler, bir dairenin balkonundan sarkıtılan sepetle müşterilere ulaştırılıyor. İlk başta bir deney olarak başlayan fikir, bugün yüzlerce kişinin kapısında saatlerce beklediği bir alışverişe dönüştü.

Her şey 2024 yılının Ağustos ayında anneannesinin balkonunda oturan Gran'ın aklına gelen fikirle başladı. Balkondan aşağıdaki insanların konuşmalarını rahatlıkla duyabildiğini fark eden Gran, hemen yanında bulunan pizza fırınını görünce kardeşiyle birlikte sıra dışı bir satış sistemi kurmaya karar verdi. Kısa süre içinde balkondan aşağıya pizza indirilen bir kasnak sistemi hazırlandı.

Ne tabela var ne sosyal medya hesabı! Balkondan sepetle gönderiyor, siparişlere yetişemiyor

DÜKKANIN TEK BİR KURALI VAR

Mahalleye asılan afişlerle duyurulan açılış gününde müşterilerden yalnızca bir kurala uymaları istendi: "İçeriye müşteri giremez."

SİPARİŞ SİSTEMİ DUYANLARI ŞAŞKINA ÇEVİRİYOR

İlk gün 23 pizza satılırken, satışlar kısa süre içinde arttı. Bugün Oslo'nun sakin sokaklarından biri olan Sigurds Gate, pizza satın almak isteyenlerin oluşturduğu uzun kuyruklarla doluyor. Satış günlerinde yüzlerce kişi sıraya girerken, sipariş sistemi de oldukça farklı işliyor. Müşteriler istedikleri pizzayı yüksek sesle söyleyerek isimlerini bekleme listesine yazdırıyor.

Haftada yalnızca iki saat hizmet veren işletmede 30'dan fazla gönüllü görev alıyor. Geçtiğimiz ay yalnızca üç satış seansında 220'den fazla pizza satıldı.

SİSTEM KARŞILIKLI GÜVENE DAYANIYOR

Ödeme sistemi de işletmenin ilginç detaylarından biri. Müşteriler, giriş kattaki masada bulunan QR kodunu okutarak Norveç'in mobil ödeme uygulaması Vipps üzerinden ödeme yapıyor. Balkondaki ekip sipariş hazırlamakla meşgul olduğu için ödemelerin yapılıp yapılmadığını kontrol etmiyor. Gran, sistemin tamamen karşılıklı güvene dayandığını belirterek, "Ben insanların ödeme yaptığına güveniyorum, onlar da benim hijyenik yemek hazırladığıma güveniyor" diyor.

Ne tabela var ne sosyal medya hesabı! Balkondan sepetle gönderiyor, siparişlere yetişemiyor

SOSYAL MEDYA KULLANMIYOR

Son aylarda sosyal medyada paylaşılan videoların milyonlarca kez izlenmesiyle işletmenin ünü ülke sınırlarını da aştı. Farklı şehirlerden ve hatta yurtdışından pizzacılar, etkinliklere katılmak için Oslo'ya gelmeye başladı. Ancak Gran, sanılanın aksine sosyal medya hesaplarını aktif şekilde kullanmadığını söylüyor. Ona göre internetten gelen aşırı ilgi bazen işleri zorlaştırıyor.

Gran, artan ilgi nedeniyle oluşan uzun kuyruklara dikkat çekerek, "Bunu komşularım için yapıyorum. İnternette ne kadar fazla ilgi görürsem, komşularım pizzalarını almak için o kadar uzun süre beklemek zorunda kalıyor. Çünkü bu heyecan, sonu gelmeyen kuyruklar oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

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