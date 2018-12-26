Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

Sezon başında Bafétimbi Gomis’i satıp yerine kimseyi koyamayan Galatasaray yönetimi, bu büyük hatayı tarihi bir transfer harekâtıyla sonlandırıyor. Eleştirileri dindirmek için şartları zorlama kararı alan ve transfer işlerini yürüten idarecilere tam yetki veren Başkan Mustafa Cengiz’e güzel haberler geldi. Galatasaraylı yetkililer Alan Carvalho ile anlaştı. Brezilyalı golcü artık sarı-kırmızılı takıma imza atmak için gün sayıyor. Guangzhou Evergrande ile sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki golcü senelik 3,5 milyon avro ücret karşılığında G.Saray’a ‘evet’ dedi. Galatasaraylı yetkililerin Çin’den getireceği bir diğer isimse Demba Ba...



Tardelli de boşta ama

Shanghai Shenhua’ya yapılan bedelsiz kiralama teklif kabul gören Galatasaray yönetiminin Senegalli yıldızla da sezon sonuna kadar 1 milyon avro ücret karşılığında el sıkıştı. Çin’de Diego Tardelli boşa çıksa da teknik heyet, Alan’dan sonra ikinci tercihin Demba Ba olmasını daha uygun buldu. Öte yandan geçen hafta Çaykur Rizespor yönetimiyle Vedat Muriqi zirvesi yapan sarı-kırmızılılar 24 yaşındaki golcü için de “Vedat’ı bitirdik” diyor. Kadro derinliği için Fatih Terim’in Muriqi’e de onay verdiği belirtildi. Galatasaray yönetiminin hedefi üç golcü transferiyle devre arasında büyük bir şov yapmak.

Geçmişi aratıyor

Galatasaray’ın en güvendiği isimlerin başında gelen kaleci Fernando Muslera bu sezon geçmişini arattı. Uruguaylı, maç başına 2,6 kurtarış ortalaması yakalarken kurtarma yüzdesini ancak yüzde 68’de tutabildi. Muslera bu yüzdeyle, Mert Gönok, Karius, Serkan Kırıntılı, Boffin, Sehic gibi isimlerin gerisinde kaldı. Teknik direktör Fatih Terim, devre arasında Muslera’nın iyice dinlenmesini, kafasını boşaltarak kamptan itibaren eski performansını yakalamasını istedi.

Kampa yetiştirin

Teknik Direktör Fatih Terim, ailesi ile birlikte Amerika’ya giderken sarı-kırmızılı yönetime de en önemli isteğini söyledi. Ligin ilk yarısında gol yollarında büyük sıkıntı yaşadıklarını hatırlatan Terim yönetimden ara transferde iki santrfor takviyesi talep ederken bunlardan en az birinin kampa yetişmesi gerektiğini belirtti.



En golcü Derdiyok

Galatasaray’ın belki de en çok eleştirilen ismi olan golcü Eren Derdiyok, forma giydiği son 4 resmî maçın hepsinde gol atmayı başardı. Şimdiden toplamda 10 gole ulaşan Eren Derdiyok, geçen sezon 4, 2016-17’de ise 12 gol kaydetmişti. Eren ayrıca üç büyük takımın golcüleri arasında da en çok gol atan oyuncu oldu.