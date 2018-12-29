Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Transferde önceliği stoper bölgesine veren Beşiktaş’ın listesine giren isim çok konuşulacak türden: Ruben Semedo... Geçen sezon başında Sporting’den 14 milyon avro bedelle Villarreal’e transfer olan 24 yaşındaki oyuncu, 4 ay içinde 3 defa gözaltına alınmıştı. İspanyol ekibinin sözleşmesini feshetmek istediği Semedo şu anda La Liga’nın son sırasındaki Huesca’nın formasını giyiyor. Geçen yıl birini zorla alıkoyup şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına alınan, bir barda garsonun kafasına silah dayanan, bir başka kavgada ise birisinin kafasında şişe kıran Semedo, bu sezon kendisine çekidüzen vermiş durumda. Huesca ile 11 maça çıkan ve 9’unda ilk 11’de başlayan Portekizli defans oyuncusu, ucuz maliyetiyle de siyah-beyazlı yöneticilerin istediği isimlerin başında geliyor.

PEPE'NIN YERİNE

Semedo’nun sözleşmesinin haziran ayında sona erecek olmasından dolayı Beşiktaş’ın bu transferi düşük bir bonservis ücretiyle tamamlamayı hedeflediği öğrenildi. Kartal’ın scout ekibinin verdiği raporda transfer edilmesi tavsiye edilen Semedo da Beşiktaş’ı istiyor. Portekiz’in efsanesi Pepe’nin yerini doldurmak için düşünülen Semedo ayrıca Quaresma hayranı olduğu için Beşiktaş’a gelmeye can atıyor. Q7’den Beşiktaş ve Türkiye hakkında bilgiler alan Semedo için önümüzdeki günlerde siyah-beyazlılar Villarreal’li yöneticilerle masaya oturacak. İspanyol ekibinin Portekizli oyuncuyu göndermek istemesi sebebiyle görüşmelerin olumlu geçmesine kesin gözüyle bakılıyor.

KAPIŞIYORLAR

Kartal’ın Hırvat stoperi Domagoj Vida için Fransa’dan Monaco ile İngiltere’den Fulham takımları kıyasıya bir rekabetin içine girdi. Bu rekabet de en çok Beşiktaş yönetiminin işine geliyor. Tekliflerin 10 milyon avro seviyesinden şu anda 13 milyon avroya yükseldiği öğrenildi.

TOLGAY’A YARADI

Alacakları sebebiyle kulübü FIFA’ya şikâyet ettikten sonra kadro dışı bırakılan Tolgay Arslan mecburen affedildi. 36 yaşındaki Atiba’nın performansının giderek düşmesi, Oğuzhan’ın formsuz olması, Medel’in de West Ham’a transfer olma ihtimali sebebiyle Tolgay’a af çıktı.