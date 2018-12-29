Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in ilk yarısını 17. sırada noktalayan Fenerbahçe, devre arasında takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Birçok futbolcuyu gündemine alan sarı lacivertlilerin sürpriz bir isme teklif yaptığı iddia edilidi. İddiaya göre, Fenerbahçeli kurmaylar, İngiltere Premier Lig'de Everton forması giyen Cenk Tosun için nabız yokladı.

Everton'da ilk 11'e girmeye zorlanan ve son oynanan Burnley maçında kadroya dahi alınmayan yıldız oyuncunun durumunu yakından takip eden Kanarya, kiralama için teklifte bulundu.

TEKLİF REDDEDİLDİ

Michael Frey ve Islam Slimani'den gol yollarında beklediğini bulamayan Sarı-Lacivertliler'in forvet hattındaki sorunu yıldız bir isimle çözmek istediği belirtildi. Ancak Cenk Tosun'un Fenerbahçe'nin bu teklifine "Hayır" dediği öğrenildi.

Yıldız oyuncu, İngiltere Premier Lig'de kalmak istediğini ve Türkiye'ye dönmeyi henüz düşünmediği kaydedildi. Cenk Tosun'dan olumlu yanıt alamayan Fenerbahçe, rotasını listedeki diğer isimlere çevirdi.

Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren başkan Ali Koç ve yöneticiler, kaliteli bir golcüyle ikinci yarıya başlamayı hedefliyor. (Habertürk)