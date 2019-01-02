Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Şampiyon bıraktığı Fenerbahçe’yi 4,5 sene sonra 17. sırada alan ve sarı-lacivertli ekibi yeniden eski günlerine taşımak için yoğun bir mesai harcayan Ersun Yanal’ın ikinci yarı için en güvendiği isimlerin başında Mehmet Ekici geliyor. Sancılı bir transfer sürecinin ardından geçen sezon başında katıldığı Fenerbahçe’deki ilk sezonunda sakatlıklar sebebiyle sadece 11 maçta forma giyen ve beklentilerin çok uzağında kalan gurbetçi futbolcunun kariyerinde en yüksek verimle çalıştığı teknik adamın Ersun Yanal olması da camiayı umutlandırıyor. Fenerbahçe formasıyla ilk gollerini 5-2 kazanılan Giresun deplasmanında kaydeden 28 yaşındaki futbolcunun kariyeri boyunca en yüksek gol ve asist sayılarına Ersun Yanal ile çalıştığı dönemlerde ulaşmış olması, bu durumun tesadüf olmadığı yorumlarını beraberinde getiriyor.

PARTNERİ ELİF ELMAS

Mehmet Ekici’ye forma veren teknik adamlar incelendiğinde yıldız oyuncuyla Trabzonspor’da da beraber çalışan Ersun Yanal 4 bin 190 dakika ile başı çekerken, Mehmet Ekici’nin bu güvene 51 maçta 14 gol ve 12 asist ile karşılık vermesi de tecrübeli teknik adamın beklentilerinin karşılandığını gösteriyor. Yanal’ın takımın başında yer aldığı üç karşılaşmada da ilk 11’de yer alan Mehmet Ekici, bu maçlarda sergilediği istekli oyun ve hırsıyla taraftarların alkışını almıştı. Sakatlıklar yüzünden ilk yarıda verimli olamayan Ekici de ikinci yarıda bambaşka bir kimliğe bürünmek istiyor. Yanal’ın en büyük kozu olmaya hazırlanan Ekici’nin orta sahadaki partneri ise Elif Elmas olacak. Yanal, her iki oyuncudan da skora etki eden bir anlayışı bekliyor…

Fener topbaşı yapıyor

Fenerbahçe ikinci yarı hazırlıkları için bugün topbaşı yapıyor. Sarı-lacivertli takım bugün Can Bartu Tesisleri’nde bir araya gelecek. Burada ilk çalışmasını yapacak ardından da devre arası kampı için Antalya’ya hareket edecek. Fenerbahçe Antalya’da 11 Ocak’ta AZ Alkmaar ile hazırlık maçı yapacak.

Çağlar’ı vermiyorlar

Fenerbahçe’nin Çağlar Söyüncü ile ilgili yaptığı girişim başarısızlıkla sonuçlandı. “Leicestershire Live” adlı internet sitesi, hem Çağlar’ın hem de İngiliz kulübünün transfere sıcak bakmadığını belirtti. Haberde, Leicester’lı yöneticilerin Çağlar’dan ikinci yarıda beklentilerinin büyük olduğunu söylediği belirtildi.

Frikik kralı

Mehmet Ekici, Trabzonspor’da Hami Mandıralı’dan sonra frikikleriyle dikkati çeken oyuncu olmuştu. 2014-2015 sezonunda 5 frikik golü atan Ekici, son 12 yılda Selçuk İnan, Mehmet Topuz, Vederson ve Pierre Van Hooijdonk ile aynı başarıyı yakalamıştı. Mehmet, frikik kullanmayı, Bayern Münih altyapısındayken Mehmet Scholl’den öğrendiğini belirtmişti.