Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

Galatasaray’da bir devir daha kapanıyor... Sarı-kırmızılı takıma 2016-2017 sezonunun devre arasında 3,5 milyon avroya PAOK’tan transfer olan Garry Rodrigues, camiaya “elveda” diyor. Bu sezon geçen yılki performasını aratan Rodrigues, piyasası düşmeden, taliplerine satılmak istendi. Devre arasında sıcak paraya da ihtiyacı olan Galatasaray, Suudi Arabistan ekibi Al İttihad ile yaptığı pazarlıklar sonucu 9 milyon avroyu kabul etti.

Serdar görüşemedi

G.Saray’da sezon başı satılan Gomis, arkadaşları ve teknik heyetle tek tek kucaklaşıp güzel bir şekilde veda etmişti. Fatih Terim, takıma hizmeti geçen Rodri’ye de aynı şekilde bir veda organizasyonu hazırlanmasını istedi. Öte yandan özür dileyerek takıma dönmek isteyen Serdar Aziz’in dün gerçekleşmesi beklenen Fatih Terim’le görüşmesi hocanın İstanbul’a gelişi gecikince bugüne ertelendi.