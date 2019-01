Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Galatasaray’da büyük değişim devam ediyor. Teknik direktör Fatih Terim, kadro planlamasında önemli değişiklikler yaparken, teknik kadroyu da yapılandırıyor. Sarı-kırmızılılar ilk yarı boyunca, düşük temposu, koşu mesafelerindeki kötü istatistiği ve sahadaki mücadele eksikliği sebebiyle sıklıkla eleştirilmiş, Cimbom, Şampiyonlar Ligi gruplarındaki 6 maçta da ‘En az koşan takım’ olmuştu. Konuya el atan teknik direktör Fatih Terim, kondisyoner Yasin Küçük’ün üzerine tecrübeli bir isim getirdi: Alberto Bartali... İtalya’da çok ünlü olan ve bu işin en tecrübeli ismi olarak kabul edilen 55 yaşındaki atletizm antrenörü, sarı-kırmızılıların fiziksel gücünü en üst seviyeye çekmek için uğraş verecek...

SERT SAVUNMA

Şu an Inter takımını çalıştıran ünlü İtalyan teknik direktör Luciano Spaletti ile uzun yıllar mesai arkadaşlığı yapan Alberto Bartali, Zenit’te 4 yıl görev yaptı... 2015’te Samdoria’da çalışan İtalyan kondisyoner, son iki yıldır da Catania’daydı. Catania, Serie C ekibi de olsa iki sezondur zirveye oynamasıyla dikkat çekiyor. Fatih Terim, sezonun ikinci yarısında “İtalyan işi” bir takım tasarlıyor. Zor gol yiyen, sahanın her yerinde rakipten sayıca daha üstün olan, sert savunma yapan ve sahaya iyi yayılabilen bir Galatasaray isteyen tecrübeli çalıştırıcı, yönetimde de bir an önce takviyelerin yapılmasını istedi.