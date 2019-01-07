Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, futbol altyapısında top koşturan 10 Ağustos 2000 doğumlu Kudret Oben Saraçoğlu ile profesyonel sözleşme imzaladı. Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, orta saha mevkisinde oynayan genç futbolcunun imza töreninde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un yanı sıra; Sportif Direktör Damien Comolli ile oyuncunun ailesinin de yer aldığı belirtildi.