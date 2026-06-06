Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) New York Knicks, deplasmanda San Antonio Spurs'ü 105-104 yenerek, 4 galibiyete ulaşan takımın şampiyon olduğu final serisinde 2-0 öne geçti. Knicks, "1993'te Chicago Bulls ve 1995'te Houston Rockets'ın ardından final serisinin ilk 2 maçını deplasmanda kazanan tarihteki üçüncü takım" oldu.

NBA final serisinde New York Knicks, Frost Bank Center'da oynanan maçta San Antonio Spurs'ü 105-104 mağlup etti.

Knicks'te Karl-Anthony Towns, 21 sayı ve 13 ribauntla takımına liderlik ederken; Jalen Brunson ve Mikal Bridges, 20'şer sayılık performans sergiledi. Üst üste 13'üncü galibiyetini alan Knicks, NBA play-off tarihindeki en uzun ikinci galibiyet serisine imza attı.

Karl-Anthony Towns

Knicks, 1993'te Michael Jordan'lı Chicago Bulls ve 1995'te Hakeem Olajuwon'lı Houston Rockets'ın ardından final serisinin ilk iki maçını deplasmanda kazanan tarihteki üçüncü takım oldu.

Spurs'te Victor Wembanyama 29 sayı, 9 ribaunt üretirken, De’Aaron Fox 20 sayı, 5 asistle oynadı.

Victor Wembanyama

New York'ta taşınan serinin 3'üncü maçı, 9 Haziran Salı gecesi Madison Square Garden'da oynanacak.

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