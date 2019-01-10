Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe’nin bu sezon yaşadığı kaotik sürecin baş mimarı olarak gösterilen Fransız sportif direktör Damien Comolli çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kendisiyle ilgili eleştirilerin bilincinde olduğunu dile getiren Comolli “Her gün takip ediyorum. Bütün gazeteleri tercüme ettiriyorum. Sosyal medyaya dahi bakıyorum. Hiçbiri umurumda değil. Sadece işime bakıyorum. Görevime devam edeceğim” ifadesinde bulundu. Ersun Yanal’ın teknik direktörlüğe getirilmesinin kendi pozisyonunu etkilemediğini belirten Fransız, “Ben görevimin başındayım. Transfer çalışmalarına devam ediyorum. Sadık Çiftpınar’ın imzası sırasında yurt dışındaydım. O gün iki transfer görüşmesi yapıyordum. Bu yüzden fotoğrafta olamadım. Bu durumu speküle ettiler. Sadık’ın transferini ben bitirdim. Transferi bitirdikten sonra İstanbul’dan ayrıldım” ifadesinde bulundu.

Dört isimle görüşme

Transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüklerini belirten Damien Comolli, Sadık Çiftpınar’ın dışında 4 isim için girişimlerde bulunduklarını dile getirirken, taraftarları heyecanlandıracak ifadeler kullandı. Transfer planlarında golcü olmadığını söyleyen Comolli, “Farklı mevkiler için çalışmalar yapıyoruz. Sol bek, kanat oyuncuları ve orta saha ile ilgili girişimlerimiz devam ediyor” itirafında bulundu. Comolli, Galatasaray ile yollarını ayıran Serdar Aziz ve Beşiktaşlı Tolgay Arslan için ise “Her ikisiyle de ilgileniyoruz. Teknik olarak bu konuyla ilgili başka açıklama yapamayacağım” demekle yetindi. Comolli’nin Serdar Aziz ve Tolgay isimlerini açıkça dile getirmesi transferin yakın olduğu şeklinde yorumlandı. Takımdan ayrılmak isteyen Reyes’ten sonra Aatıf’ı da gönderilecekler listesine yazan sarı-lacivertlilerin yabancı kontenjanında yer açtıktan sonra transfer bombalarını patlatmasın bekleniyor.

Fener hız kesmiyor

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya’da sürdüren Fenerbahçe günde çift idman yapıyor. Dün sabah 3 grup hâlinde çalışan sarı-lacivertliler, top kapma ve pas idmanın ardından tam sahada hücum ve savunma organizasyonları üzerinde yoğunlaştı.

Antrenmanın bu bölümünde U21 oyuncuları da yer aldı.