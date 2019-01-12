Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ancak teknik direktör Şenol Güneş’in, kaliteli bir stoperin daha transfer edilmemesi hâlinde Vida’nın satışına onay vermeyeceği öğrenildi. Yönetimin de Vida’nın transferi için İtalya’dan gelecek haberi beklediği belirtildi. Siyah-beyazlılar, Ljajic’i bırakıp Milan’dan Stefan Simic’i transfer etme konusunda İtalyan ekibiyle anlaşmaya varmıştı. Eğer Milan ile Ljajic’in bonservisine sahip olan Torino, bonservis konusunda anlaşmaya varırsa Simic’i alacak olan Beşiktaş, böylelikle Vida’nın satışını da gerçekleştirebilecek.