Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş bir yıldızıyla daha yolları ayırıyor! Antalya kampına götürülmeyen ve bir süredir kadrodan uzak olan Gökhan Töre'nin, siyah beyazlılarla yollarını ayıracağı ve Kasımpaşa ile anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi.

Siyah-Beyazlılar’ın Antalya kampına götürülmeyen isimler arasında yer alan Gökhan Töre, menajeri aracılığıyla kendisine yeni takım bakmaya başlamıştı.

İlk etapta yoluna Beşiktaş’ta devam etmek istese de teknik direktör Şenol Güneş’in kendisi hakkında verdiği olumsuz raporun ardından ayrılığa yeşil ışık yakan Töre’nin, kariyerine İstanbul’daki bir takımda görev yapmak istediği bildirildi.

Mustafa Denizli yönetimindeki Kasımpaşa’nın, Gökhan’ın yeni rotası konusundaki en yakın takım olduğu öğrenildi.

Bu transferin bu hafta içinde resmiyete dökülmesi ve Gökhan Töre'nin Kasımpaşa forması giymesine kesin gözüyle bakılıyor. (Fanatik)