Metro Enerji Salonu’nda oynanan karşılaşmaya Fenerbahçe mücadeleye Birsel Vardarlı Demirmen, Bria Hartley, Cecilia Zandalasini, Kia Vaughn ve Anastasiya Verameyenka beşiyle başladı. Mücadelenin ilk sayıları Zandalasini ile gelirken Fenerbahçe oldukça etkili bir çeyrek başlangıcı geçirdi. Verameyanka ile farkı 6 sayıya çıkaran Kanarya, çeyreğin sonunda Perfumerias Avenida’nın üst üste bulduğu sayılara engel olamayınca ilk çeyreği 18-22 geride tamamladı. İkinci periyot da oldukça çekişmeli geçerken konuk takım soyunma odasına 32-31 önde girdi. Üçüncü periyodu da 51-44 geride tamamlayan Fenerbahçe, son çeyrekte oyuna ağırlığını koydu. Son bölümde Bria Hartley, Kia Vaughn ve Kelsey Plum ile sayılar bulan sarı-lacivertli ekip, Verameyenka ile farkı iki sayıya indirdi. Oldukça çekişmeli geçen çeyreğin son bir dakikasında Fenerbahçe, Kelsey Plum’ın sayılarıyla öne geçmeyi başardı ve karşılaşmayı 64-62 kazandı.
Fenerbahçe'den 6. galibiyet!
16.01.2019 - 22:30 | Son Güncelleme: 16.01.2019 - 22:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Kadınlar Euroleague B Grubu 9. hafta maçında İspanyol ekibi Perfumerias Avenida’ya konuk etti. Sarı-lacivertlier, karşılaşmadan 64-62 galip ayrıldı ve gruptaki 6. galibiyetini elde etti.
Etiketler : Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı,
598606 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/598606.aspx
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PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
17
10
5
2
22
8
14
35
2
Trabzonspor
17
8
5
4
32
22
10
29
3
Malatyaspor
17
8
5
4
26
16
10
29
4
Kasımpaşa
17
9
2
6
37
28
9
29
5
Galatasaray
17
8
5
4
30
21
9
29
6
Antalyaspor
17
8
3
6
19
21
-2
27
7
Beşiktaş
17
7
5
5
28
23
5
26
8
Konyaspor
17
6
7
4
23
20
3
25
9
Sivasspor
17
6
6
5
24
23
1
24
10
Göztepe
17
7
1
9
18
19
-1
22
11
Bursaspor
17
4
9
4
17
17
0
21
12
Ankaragücü
17
6
2
9
17
26
-9
20
13
Kayserispor
17
5
4
8
15
25
-10
19
14
Alanyaspor
17
5
3
9
13
22
-9
18
15
Akhisar Bld.Spor
17
4
5
8
19
26
-7
17
16
Erzurum BB
17
3
7
7
16
22
-6
16
17
Fenerbahçe
17
3
7
7
16
24
-8
16
18
Çaykur Rizespor
17
1
9
7
19
28
-9
12
19. Hafta Maçları
25.1.2019
Beşiktaş - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
26.1.2019
Çaykur Rizespor - Akhisarspor
26.1.2019
Kayserispor - Bursaspor
26.1.2019
Göztepe - Galatasaray
27.1.2019
Atiker Konyaspor - Antalyaspor
27.1.2019
Sivasspor - Trabzonspor
28.1.2019
Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor
28.1.2019
Medipol Başakşehir Fk - Kasımpaşa
28.1.2019
Mke Ankaragücü - Alanyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Gençlerbirliği
17
13
2
2
30
10
20
41
2
Denizlispor
17
11
3
3
29
17
12
36
3
Gazişehir Gaziantep
17
9
4
4
32
13
19
31
4
Ümraniye
17
9
4
4
20
14
6
31
5
Hatayspor
17
8
5
4
20
10
10
29
6
Osmanlıspor
17
9
2
6
21
13
8
29
7
Boluspor
17
8
4
5
21
16
5
28
8
Altınordu
17
6
8
3
20
12
8
26
9
Adana Demirspor
17
7
3
7
22
19
3
24
10
Balıkesirspor
17
6
5
6
17
21
-4
23
11
Adanaspor
17
4
7
6
20
22
-2
19
12
İstanbulspor
17
4
7
6
21
24
-3
19
13
Giresunspor
17
5
4
8
17
22
-5
19
14
Altay
17
4
5
8
21
19
2
17
15
Elazığspor
17
4
4
9
22
29
-7
16
16
Eskişehirspor
17
4
4
9
15
33
-18
16
17
Afjet Afyonspor
17
4
3
10
21
29
-8
15
18
Karabükspor
17
0
2
15
7
53
-46
-1